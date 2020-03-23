Кличко о фальшивых удостоверениях на проезд в транспорте: правоохранители ищут нарушителей
В течение 22 марта правоохранители выдали более 200 тысяч спецудостоверений для проезда в общественном транспорте. Над выявлением тех, кто пытался продавать фальшивые билеты, уже работают правоохранители.
О специальных билетах на транспорт для определенных категорий населения и их фальсификации рассказал на брифинге мэр Киева Виталий Кличко.
Обратите внимание В Киев поступило 70 тысяч масок: кто их получит
По его словам, на протяжении 22 марта департамент транспортной инфраструктуры КГГА издал более 225 тысяч специальных билетов по заявкам предприятий и учреждений.
Важно! Такие спецудостоверения на карантинный общественный транспорт в Киеве уже продавали в сети. В одном из объявлений приобрести билет можно было всего за 100 гривен.
Кличко добавил, что нарушителей накажут.
Правоохранители и специалисты по борьбе с киберпреступностью уже работают над выявлением этих дельцов,
– отметил мэр.
И отметил, что, кроме спецбилета, нужно иметь и удостоверение, подтверждающее место работы в предусмотренных сферах.
Смотрите прямое включение на 24 канале:
Что известно о режиме работы общественного транспорта в Киеве
- С 23 марта для предотвращения распространения коронавируса действуют жесткие ограничения относительно общественного транспорта. Метро не работает, а по всему городу курсируют только 5 маршрутов троллейбусов и по 6 – автобусов и трамваев.
- Пользоваться общественным транспортом могут только спецработники специальностей, необходимых для жизнедеятельности города. Речь идет о медиках, правоохранителях, спасателях, сотрудниках стратегических предприятий и тому подобное.
Основное о коронавирус в Украине
- По состоянию на 23 марта в Украине зафиксировали 73 случая заражения коронавирусом. Из них трое – умерли, один человек выздоровел, еще 22 – находятся в тяжелом состоянии.
- С 12 марта 2020 года в Украине ввели общенациональный карантин, чтобы остановить распространение коронавируса. Он продлится как минимум до 3 апреля.
- С 16 марта Украина закрыла границы для иностранцев, а с 18 марта запретила железнодорожные, авиа-, автобусные междугородние пассажирские перевозки. В некоторых городах устанавливают ограничения на движение общественного транспорта.
- На время карантина не работают все учебные, культурные, развлекательные, спортивные учреждения, рестораны, кафе, кинотеатры и т. д. Исключения – аптеки, продуктовые магазины, АЗС, банки.
- Из-за коронавируса режим чрезвычайной ситуации ввели в Киеве, Черновицкой, Днепропетровской, Харьковской, Житомирской, Донецкой, Ивано-Франковской и Киевской областях.