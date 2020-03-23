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      Кличко о фальшивых удостоверениях на проезд в транспорте: правоохранители ищут нарушителей

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      Кличко о фальшивых удостоверениях на проезд в транспорте / focus.ua

      В течение 22 марта правоохранители выдали более 200 тысяч спецудостоверений для проезда в общественном транспорте. Над выявлением тех, кто пытался продавать фальшивые билеты, уже работают правоохранители.

      О специальных билетах на транспорт для определенных категорий населения и их фальсификации рассказал на брифинге мэр Киева Виталий Кличко.

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      По его словам, на протяжении 22 марта департамент транспортной инфраструктуры КГГА издал более 225 тысяч специальных билетов по заявкам предприятий и учреждений.

      Важно! Такие спецудостоверения на карантинный общественный транспорт в Киеве уже продавали в сети. В одном из объявлений приобрести билет можно было всего за 100 гривен.

      Кличко добавил, что нарушителей накажут.

      Правоохранители и специалисты по борьбе с киберпреступностью уже работают над выявлением этих дельцов,
      – отметил мэр.

      И отметил, что, кроме спецбилета, нужно иметь и удостоверение, подтверждающее место работы в предусмотренных сферах.

      Смотрите прямое включение на 24 канале:

      Что известно о режиме работы общественного транспорта в Киеве

      • С 23 марта для предотвращения распространения коронавируса действуют жесткие ограничения относительно общественного транспорта. Метро не работает, а по всему городу курсируют только 5 маршрутов троллейбусов и по 6 – автобусов и трамваев.
      • Пользоваться общественным транспортом могут только спецработники специальностей, необходимых для жизнедеятельности города. Речь идет о медиках, правоохранителях, спасателях, сотрудниках стратегических предприятий и тому подобное.

      Основное о коронавирус в Украине

      • По состоянию на 23 марта в Украине зафиксировали 73 случая заражения коронавирусом. Из них трое – умерли, один человек выздоровел, еще 22 – находятся в тяжелом состоянии.
      • С 12 марта 2020 года в Украине ввели общенациональный карантин, чтобы остановить распространение коронавируса. Он продлится как минимум до 3 апреля.
      • С 16 марта Украина закрыла границы для иностранцев, а с 18 марта запретила железнодорожные, авиа-, автобусные междугородние пассажирские перевозки. В некоторых городах устанавливают ограничения на движение общественного транспорта.
      • На время карантина не работают все учебные, культурные, развлекательные, спортивные учреждения, рестораны, кафе, кинотеатры и т. д. Исключения – аптеки, продуктовые магазины, АЗС, банки.
      • Из-за коронавируса режим чрезвычайной ситуации ввели в Киеве, Черновицкой, Днепропетровской, Харьковской, Житомирской, Донецкой, Ивано-Франковской и Киевской областях.

      карантин
      Как будут наказывать за нарушение карантина / 24 канал

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Карантин в Украине 2020 Новости Украины Коронавирус в Украине Здоровье Транспорт Виталий Кличко КГГА Медицина Новости Киева Кибербезопасность Полиция
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