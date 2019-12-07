Когда в Украине запустят службу спасения "112"

На сегодня пилот проекта службы экстренной помощи "112" уже работает в Белой Церкви. С января эту службу попытаются запустить в Киевской области, а в 2020 году – в большинстве областей Украины.

"Самый важный и самый яркий проект, который координируется МВД, – это создание службы спасения "112". Это телефон спасения, координация пяти ведомств: скорая помощь, ДСН, пожарные, полиция и служба газа", – рассказал в интервью "РБК-Украина" премьер Алексей Гончарук, отвечая на вопрос о своих отношениях с главой МВД Арсеном Аваковым.

К теме: Медреформа в Украине: ТОП-5 достижений системы eHealth

Гончарук констатировал, что Украина очень много людей теряет из-за несчастных случаев, в том числе в ДТП. Кто-то не доезжает до больницы, до кого не доезжает "скорая", кого-то доводят до больницы, а там им не могут оказать адекватную помощь.

Одна из главных целей нашего правительства в следующем году – спасти как можно больше жизней или здоровых людей, в том смысле, что после неадекватно оказанной помощи много людей остаются с инвалидностью,

– пояснил глава правительства.

Поэтому он рассматривает сотрудничество с Аваковым через призму конкретных дел и проектов.

"Там, где у нас цели совпадают, мы сотрудничаем. Пилот проекта "112" уже работает в Белой Церкви. С января мы попробуем запустить Киевскую область, а за следующий год – большинство областей", – анонсировал Гончарук.

Отметим, что запустить такую службу уже планировали еще в 2012 году, но тогда запуск провалился.

Что должен знать человек, который вызывает скорую помощь

Номер 112 – это единый номер телефона большинстве стран мира, по которым надо звонить в экстренных случаях (бесплатный с городского или мобильного телефона). Оператор, принимающий вызов, переадресует его в службу, которая должна оперативно среагировать в конкретной ситуации.