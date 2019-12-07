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      Коли в Україні запустять службу порятунку "112"

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      Службу екстреної допомоги "112" в Україні планують запустити у 2020 році / shotam.info

      На сьогодні пілот проєкту служби екстреної допомоги "112" вже працює в Білій Церкві. З січня цю службу спробують запустити в Київській області, а протягом 2020 року – в більшості областей України.

      "Найважливіший і найяскравіший проєкт, який координується МВС, – це створення служби порятунку "112". Це телефон порятунку, координація п'яти відомств: швидка допомога, ДСНС, пожежні, поліція і служба газу", – розповів в інтервю "РБК-Україна" прем’єр Олексій Гончарук, відповідаючи на питання про свої стосунки з головою МВС Арсеном Аваковим.

      До теми: Медреформа в Україні: ТОП-5 досягнень системи eHealth

      Гончарук констатував, що Україна дуже багато людей втрачає через нещасні випадки, в тому числі в ДТП. Хтось не доїжджає до лікарні, до когось не доїжджає "швидка", когось доводять до лікарні, а там їм не можуть надати адекватну допомогу.

      Одна з головних цілей нашого уряду в наступному році – врятувати якомога більше життів або здорових людей, в тому сенсі, що після неадекватно наданої допомоги багато людей залишаються з інвалідністю,
      – пояснив глава уряду.

      Тому він розглядає співпрацю з Аваковим через призму конкретних справ і проєктів.

      "Там, де у нас цілі збігаються, ми співпрацюємо. Пілот проєкту "112" вже працює в Білій Церкві. З січня ми спробуємо запустити Київську область, а за наступний рік – більшість областей", – анонсував Гончарук.

      Відзначимо, що запустити таку службу вже планували ще в 2012 році, але тоді запуск провалився.

      Що має знати людина, яка викликає швидку допомогу

      Номер 112 – це єдиний номер телефону більшості країн світу, за яким треба телефонувати в екстрених випадках (безкоштовний з міського або мобільного телефону). Оператор, який приймає виклик, переадресує його до служби, яка повинна оперативно зреагувати у конкретній ситуації.

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Міністерство внутрішніх справ Поліція Новини політики Здоров'я Новини Здоров'я Медицина Лікування Олексій Гончарук Кабінет Міністрів України Арсен Аваков ДСНС Надзвичайні ситуації
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