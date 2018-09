Когда выйдет файтинг Dead Or Alive 6 и какие бонусы предусмотрены

Обнародована дата релиза шестой серии видеоигр в жанре файтинга Dead Or Alive для PlayStation 4, Xbox One и PC, а также анонсированы бонусы за предварительный заказ.

Ролик с вышеуказанной информацией издатель Koei Tecmo опубликовал на своем Youtube-канале.

Согласно обнародованным данным, игру для консолей и персональных компьютеров планируют выпустить 15 февраля 2019 года.

Кроме того, стало известно, что поклонники серии могут предварительно заказать игру и получить бонусы. К приложению, за предзаказ Dead or Alive 6 на PS4 дают играбельного персонажа Nyotengu "The Female Tengu", а также тему. Владельцы Xbox One, со своей стороны, получат бойца и костюм для Ryu Hayabusa. А владельцы PC вместе с внешностью получат играбельного персонажа Nyotengu.

Если же купить цифровую версию до 14 марта 2019 года, то Koei Tecmo отдадут костюм для Kasumi. В то же время за цифровое Deluxe-издание фанаты серии получат 25 костюмов, саундтрек игры, а также эксклюзивный образ Kasumi.

Стало известно, когда состоится релиз Dead Or Alive 6 для всех платформ: видео

