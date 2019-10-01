14:16
1 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      АЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК ИМПИЧМЕНТ ТРАМПА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Универсальные солдаты для Путина. Россию спасают от айфонов
      Вєсті Кремля
      21:33, 30 сентября
      Вести.UA: Мендель в очередной раз оскандалилась. От Зеленского убегают соратники
      Вєсті.UA
      19:38, 30 сентября
      Когда достроят мост на Троещину" и кто тратит выделенные 6,5 миллиардов гривен
      ЦРУ
      10:16, 27 сентября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      АЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК ИМПИЧМЕНТ ТРАМПА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

      Кокаин спас жизнь: как из океана вылавливали наркодилеров – видео

      94 Читати новину українською

      У берегов Колумбии выловили из океана наркодилеров. Трое мужчин держались за свой драгоценный груз, который был упакован в герметичные пакеты. Четвертого члена банды спасти не удалось.

      Горе-торговцы перевозили более тонны кокаина на лодке по Тихому океану, когда их накрыла гигантская волна.

      Читайте также: На Ровненщине преподаватель правоведения продавал марихуану: что об этом известно – фото

      Лодка перевернулась, а наркодилеры вцепились в свой драгоценный груз и так дрейфовали в океане несколько часов, пока их не увидел береговой патруль.

      Спасенных доставили в полицейский участок, где оказали первую медицинскую помощь. А в придачу предъявили обвинение в незаконной перевозке и торговле наркотиками.

      Смотрите видео спасения наркодилеров:

       

      blog_ava
      Какой будет погода в октябре: прогноз
      сегодня
      2571
      Теги: Наркотики Колумбия
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Книги 2019 року, які прокачають твій мозок
      сегодня , 13:00 Книги 2019 року, які прокачають твій мозок
      Під обкладинкою 298
      Я одержим тем, что делаю, – эксклюзивное интервью с Максом Кидруком
      сегодня , 13:00 Я одержим тем, что делаю, – эксклюзивное интервью с Максом Кидруком
      Ірина Буртик 21
      Моему ребенку продали алкоголь! Как с этой проблемой борются пивные бренды
      26 сентября , 19:21 Моему ребенку продали алкоголь! Как с этой проблемой борются пивные бренды
      787
      Фильмы октября: топ-7 потрясающих премьер, которые ждал весь мир
      сегодня , 12:31 Фильмы октября: топ-7 потрясающих премьер, которые ждал весь мир
      Марта Вересюк 159
      Музыкальные новинки сентября: 10 альбомов и песен, которые нельзя пропустить
      сегодня , 12:30 Музыкальные новинки сентября: 10 альбомов и песен, которые нельзя пропустить
      Олена Булан 75
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук