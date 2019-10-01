Кокаин спас жизнь: как из океана вылавливали наркодилеров – видео
У берегов Колумбии выловили из океана наркодилеров. Трое мужчин держались за свой драгоценный груз, который был упакован в герметичные пакеты. Четвертого члена банды спасти не удалось.
Горе-торговцы перевозили более тонны кокаина на лодке по Тихому океану, когда их накрыла гигантская волна.
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Лодка перевернулась, а наркодилеры вцепились в свой драгоценный груз и так дрейфовали в океане несколько часов, пока их не увидел береговой патруль.
Спасенных доставили в полицейский участок, где оказали первую медицинскую помощь. А в придачу предъявили обвинение в незаконной перевозке и торговле наркотиками.
Смотрите видео спасения наркодилеров: