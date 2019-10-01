Кокаїн врятував життя: як з океану виловлювали наркодилерів – відео

Біля берегів Колумбії виловили з океану наркодилерів. Троє чоловіків трималися за свій коштовний вантаж, який був упакований у герметичні пакети. Четвертого члена банди врятувати не вдалося.

Горе-торговці перевозили понад тонну кокаїну на човні Тихим океаном, коли їх накрила велетенська хвиля.

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Човен перекинувся, а наркодилери вчепилися у свій дорогоцінний вантаж і так дрейфували в океані кілька годин, поки їх не побачив береговий патруль.

Врятованих доправили до поліцейського відділку, де надали першу медичну допомогу. А на додачу висунули обвинувачення в незаконному перевезенні та торгівлі наркотиками.

Дивіться відео порятунку наркодилерів: