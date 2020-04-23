20:19
23 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ КОРОНАВИРУС COVID-19

      Новости о коронавирусе 23 апреля: антирекорд в Украине, вакцинация в октябре

      - Читати новину українською
      Новости о коронавирусе в Украине и мире 23 апреля / unsplash.com

      Последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 23 апреля. В Украине 578 новых случаев за сутки – это антирекорд с начала пандемии. Общественный транспорт может заработать в середине мая. Швейцария планирует начать вакцинацию уже в октябре. А Меркель предупредила, что эта пандемия с нами надолго.

      Новости о коронавирусе в Украине 23 апреля

      Статистика распространения коронавируса в Украине

      • В Украине подтвердили 7 170 случаев COVID-19. Из них 578 за последние сутки – это антирекорд Украины с начала эпидемии. Такую большую цифру связывают с массовыми нарушениями карантина на Вербное воскресенье и Пасху. 187 человек умерли от коронавируса: 94 мужчины и 93 женщины. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (85%). 504 человека выздоровели, сообщает пресс-служба Минздрава.

      Смотрите также Распространение коронавируса в мире: карта онлайн

      География распространения коронавируса в Украине:

      • Черновицкая область – 1140 случаев (36 выздоровели, 16 смертей)
      • Киев – 1059 случаев (45 выздоровели, 19 смертей)
      • Ивано-Франковская область – 644 случая (27 выздоровели, 37 смертей)
      • Тернопольская область – 499 случаев (38 выздоровели, 7 смертей)
      • Киевская область – 451 случай (33 выздоровели, 11 смертей)
      • Ровненская область – 396 случаев (29 выздоровели, 11 смертей)
      • Винницкая область – 353 случая (45 выздоровели, 1 смерть)
      • Житомирская область – 304 случая (1 выздоровел, 6 смертей)
      • Львовская область – 282 случая (32 выздоровели, 10 смертей)
      • Кировоградская область – 258 случаев (31 выздоровел, 13 смертей)
      • Закарпатская область – 230 случаев (22 выздоровели, 6 смертей)
      • Черкасская область – 220 случаев (34 выздоровели)
      • Волынская область – 188 случаев (17 выздоровели, 4 смерти)
      • Днепропетровская область – 186 случаев (11 выздоровели, 1 смерть)
      • Одесская область – 161 случай (3 выздоровели, 1 смерть)
      • Полтавская область – 161 случай (12 выздоровели, 1 смерть)
      • Запорожская область – 146 случаев (21 выздоровел, 3 смерти)
      • Харьковская область – 101 случай (6 выздоровели, 1 смерть)
      • Николаевская область – 99 случаев;
      • Сумская область – 89 случаев (28 выздоровели, 4 смерти)
      • Херсонская область – 77 случаев (10 выздоровели, 1 смерть)
      • Хмельницкая область – 61 случай (7 выздоровели, 3 смерти)
      • Луганская область – 27 случаев (3 выздоровели)
      • Донецкая область – 21 случай (10 выздоровели, 1 смерть)
      • Черниговская область – 17 случаев (3 выздоровели, 1 смерть).
      • Коронавирус подтвердили у 1368 медиков в Украине. Из-за такого большого количества всех медиков, контактирующих с больными COVID-19, тестировать их будут каждые 5 дней.
      • В Вооруженных силах Украины подтвердили 46 случаев COVID-19. Двое военных, к сожалению, умерли. Шестеро уже выздоровели.
      • За рубежом от COVID-19 лечится 150 украинцев. 56 наших граждан выздоровели, 7 умерли.

      К теме В Украине продлили карантин до 11 мая

      Главные новости о коронавирусе в Украине

      • Самолет "Мрия" доставил в Украину медицинский груз из Китая, который по объему претендует на Книгу рекордов Гиннеса. Его вес – 103 тонны.
      • Украинские врачи, которые почти три недели помогали итальянским коллегам бороться с COVID-19 вернулись домой.
      • ВНО в этом году состоится, однако введут особые меры. Будут обязательными маски и соблюдение дистанции 1,5 метра. Напомним, ученики этого учебного года за парты уже не сядут, год закончится дистанционно.
      • Зеленский поблагодарил всех, кто на Пасху остался дома. В этом году на богослужение пошло в 75 раз меньше людей, чем в прошлом – всего 100 тысяч верующих.
      • Настоятеля храма УПЦ МП на Буковине оштрафовали за нарушение карантина. На Пасху от допустил массовое скопление людей возле храма. Сотни верующих во главе со священниками устроили крестный ход.
      • На Николаевщине из-за вспышки коронавируса изолировали село Семеновка.
      • В общежитии в городе Вишневое Киевской области уже 78 случаев COVID-19, из них 16 детей. Здание на карантине, окруженное нацгвардейцами. Доставку лекарств и продуктов организовала местная власть.
      • Минздрав вскоре закупит 200 отечественных аппаратов ИВЛ. Они вдвое дешевле иностранных аналогов, и по техническим характеристикам ничем им не уступают. Всего в украинских больницах установлено 2097 аппаратов ИВЛ, из которых пока занято 155.
      • 300% надбавки насчитали далеко не всем медикам, которые работали с больными COVID-19. 24 апреля правительство планирует принять ключевое решение. А тем временем киевские врачи поделились суммами зарплат с надбавками, которые получили за март.
      • Пранкер Джокер вел переписку с Сергеем Шаховым, который одним из первых в Раде подцепил коронавирус. Нардеп обмолвился, что в парламенте коронавирусом переболела уже половина депутатов.

      Актуально Продлят ли карантин после 11 мая: прогноз

      Обращение Зеленского к украинцам 23 апреля: смотрите видео

      Новости о коронавирусе в мире за 23 апреля

      Главное о коронавирусе в мире

      • В мире подтверждено 2 666 071 случай COVID-19. 187 505 человек умерли от коронавируса, 735 367 – выздоровели. Топ-5 стран по количеству инфицированных: США (854 573), Испания (213 024), Италия (189 973), Франция (159 877) и Германия (151 195).
      • США готовятся ко второй волне эпидемии осенью. Трамп считает, что она будет слабее, чем первая. Штаты перестали выдавать Green Card иностранцам – чтобы американские безработные имели больше шансов трудоустроиться.
      • Ангела Меркель убеждена, что мы находимся только в начале пандемии и нам придется жить с ней долго. Болезнь остановит только вакцина. В Германии третий день подряд растет число новых случаев.
      • Испания в третий раз продлила чрезвычайное положение из-коронавируса. Он продлится до 9 мая. Напомним, испанские курорты в этом году будут закрыты для иностранцев. В Мадриде решили отменить все массовые мероприятия до ноября. Кстати, эпидемиологическая ситуация в стране стабилизувался: уже 5-й день подряд количество новых случаев и смертей почти одинакова.
      • Свой подход к борьбе с COVID-19 в Швеции. Там не вводили жестких ограничительных мер. Рекомендовали оставаться дома только пожилым людям. По мнению главного эпидемиолога Швеции, за несколько недель в стране выработается массовый иммунитет.
      • Вьетнам выходит из карантина, который длился меньше месяца. Власти страны утверждают, что у них не было ни одной смерти от коронавируса.
      • Австралия продлит запрет на въезд и выезд еще три-четыре месяца.
      • С 27 апреля начнет выходить из карантина Албания. Там откроют магазиты одежды, обуви, электроники. Позволят передвигаться в такси, но только по одному пассажиру.
      • Поучительная история из Румынии. За жарку шашлыков компания друзей заплатила 27 тысяч евро. 11 друзей устроили барбекю во дворе частного дома и транслировали это все в соцсети. В результате к ним наведалась полиция.
      • МИД Туркменистана утверждает, что в их стране нет ни одного случая COVID-19 и что они "ничего не скрывают". Просто райская страна, если их послушать. Так же, как и Мадагаскар – военные на острове раздают людям чудодейственный чай, который якобы бороться с коронавирусом. А на самом деле в его основе – обычная полынь.

      Лекарства, вакцины, исследования коронавируса

      • Французские исследователи собираются давать никотиновые пластыри пациентам с коронавирусом и медицинским работникам. Среди заядлых курильщиков, как выяснилось, уровень инфицирования ниже.

       

      Автор: Соломія Ніколайчук
      Теги: Новости Украины Коронавирус COVID-19 Здоровье Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      сегодня , 20:17 Ожидать реформ от Саакашвили – бесполезно: что задумали в Зеленского
      Антон Голобородько
      сегодня , 19:00 В чем беда крупных госпредприятий?
      Микола Давидюк