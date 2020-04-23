Новости о коронавирусе 23 апреля: антирекорд в Украине, вакцинация в октябре

Последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 23 апреля. В Украине 578 новых случаев за сутки – это антирекорд с начала пандемии. Общественный транспорт может заработать в середине мая. Швейцария планирует начать вакцинацию уже в октябре. А Меркель предупредила, что эта пандемия с нами надолго.