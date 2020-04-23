Новости о коронавирусе 23 апреля: антирекорд в Украине, вакцинация в октябре
Последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 23 апреля. В Украине 578 новых случаев за сутки – это антирекорд с начала пандемии. Общественный транспорт может заработать в середине мая. Швейцария планирует начать вакцинацию уже в октябре. А Меркель предупредила, что эта пандемия с нами надолго.
Новости о коронавирусе в Украине 23 апреля
Статистика распространения коронавируса в Украине
- В Украине подтвердили 7 170 случаев COVID-19. Из них 578 за последние сутки – это антирекорд Украины с начала эпидемии. Такую большую цифру связывают с массовыми нарушениями карантина на Вербное воскресенье и Пасху. 187 человек умерли от коронавируса: 94 мужчины и 93 женщины. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (85%). 504 человека выздоровели, сообщает пресс-служба Минздрава.
Смотрите также Распространение коронавируса в мире: карта онлайн
География распространения коронавируса в Украине:
- Черновицкая область – 1140 случаев (36 выздоровели, 16 смертей)
- Киев – 1059 случаев (45 выздоровели, 19 смертей)
- Ивано-Франковская область – 644 случая (27 выздоровели, 37 смертей)
- Тернопольская область – 499 случаев (38 выздоровели, 7 смертей)
- Киевская область – 451 случай (33 выздоровели, 11 смертей)
- Ровненская область – 396 случаев (29 выздоровели, 11 смертей)
- Винницкая область – 353 случая (45 выздоровели, 1 смерть)
- Житомирская область – 304 случая (1 выздоровел, 6 смертей)
- Львовская область – 282 случая (32 выздоровели, 10 смертей)
- Кировоградская область – 258 случаев (31 выздоровел, 13 смертей)
- Закарпатская область – 230 случаев (22 выздоровели, 6 смертей)
- Черкасская область – 220 случаев (34 выздоровели)
- Волынская область – 188 случаев (17 выздоровели, 4 смерти)
- Днепропетровская область – 186 случаев (11 выздоровели, 1 смерть)
- Одесская область – 161 случай (3 выздоровели, 1 смерть)
- Полтавская область – 161 случай (12 выздоровели, 1 смерть)
- Запорожская область – 146 случаев (21 выздоровел, 3 смерти)
- Харьковская область – 101 случай (6 выздоровели, 1 смерть)
- Николаевская область – 99 случаев;
- Сумская область – 89 случаев (28 выздоровели, 4 смерти)
- Херсонская область – 77 случаев (10 выздоровели, 1 смерть)
- Хмельницкая область – 61 случай (7 выздоровели, 3 смерти)
- Луганская область – 27 случаев (3 выздоровели)
- Донецкая область – 21 случай (10 выздоровели, 1 смерть)
- Черниговская область – 17 случаев (3 выздоровели, 1 смерть).
- Коронавирус подтвердили у 1368 медиков в Украине. Из-за такого большого количества всех медиков, контактирующих с больными COVID-19, тестировать их будут каждые 5 дней.
- В Вооруженных силах Украины подтвердили 46 случаев COVID-19. Двое военных, к сожалению, умерли. Шестеро уже выздоровели.
- За рубежом от COVID-19 лечится 150 украинцев. 56 наших граждан выздоровели, 7 умерли.
К теме В Украине продлили карантин до 11 мая
Главные новости о коронавирусе в Украине
- Самолет "Мрия" доставил в Украину медицинский груз из Китая, который по объему претендует на Книгу рекордов Гиннеса. Его вес – 103 тонны.
- Украинские врачи, которые почти три недели помогали итальянским коллегам бороться с COVID-19 вернулись домой.
- 93% украинцев заразились COVID-19 на территории Украины. Остальные 7% имели в истории зарубежные поездки в пределах 14 дней до появления симптомов.
- Общественный транспорт в Украине может заработать уже после майских праздников. Начнут с городского, а сообщение между областями запустят в последнюю очередь. Масочный режим в транспорте может действовать до конца года.
- НБУ ухудшил прогнозы относительно украинской экономики: ВВП может упасть на 5%, а инфляция – вырасти до 6%. Но одновременно Нацбанк снизил учетную ставку до 8%, и это хорошо – объясняем почему.
- Тем, кто возвращается из-за границы, разрешили не идти на обсервацию, если они соглашаются на самоизоляцию с использованием приложения "Дий дома".
- ВНО в этом году состоится, однако введут особые меры. Будут обязательными маски и соблюдение дистанции 1,5 метра. Напомним, ученики этого учебного года за парты уже не сядут, год закончится дистанционно.
- Зеленский поблагодарил всех, кто на Пасху остался дома. В этом году на богослужение пошло в 75 раз меньше людей, чем в прошлом – всего 100 тысяч верующих.
- Настоятеля храма УПЦ МП на Буковине оштрафовали за нарушение карантина. На Пасху от допустил массовое скопление людей возле храма. Сотни верующих во главе со священниками устроили крестный ход.
- На Николаевщине из-за вспышки коронавируса изолировали село Семеновка.
- В общежитии в городе Вишневое Киевской области уже 78 случаев COVID-19, из них 16 детей. Здание на карантине, окруженное нацгвардейцами. Доставку лекарств и продуктов организовала местная власть.
- Минздрав вскоре закупит 200 отечественных аппаратов ИВЛ. Они вдвое дешевле иностранных аналогов, и по техническим характеристикам ничем им не уступают. Всего в украинских больницах установлено 2097 аппаратов ИВЛ, из которых пока занято 155.
- В Украине проходят исследования 4 различных лекарственных средства против COVID-19. Один из этих препаратов уже на стадии клинических испытаний.
- 300% надбавки насчитали далеко не всем медикам, которые работали с больными COVID-19. 24 апреля правительство планирует принять ключевое решение. А тем временем киевские врачи поделились суммами зарплат с надбавками, которые получили за март.
- Пранкер Джокер вел переписку с Сергеем Шаховым, который одним из первых в Раде подцепил коронавирус. Нардеп обмолвился, что в парламенте коронавирусом переболела уже половина депутатов.
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Новости о коронавирусе в мире за 23 апреля
Главное о коронавирусе в мире
- В мире подтверждено 2 666 071 случай COVID-19. 187 505 человек умерли от коронавируса, 735 367 – выздоровели. Топ-5 стран по количеству инфицированных: США (854 573), Испания (213 024), Италия (189 973), Франция (159 877) и Германия (151 195).
- Количество больных в Китае еще зимой могло быть в четыре раза больше официальных данных. Уже до 20 февраля там могли быть инфицированы более 232 тысяч человек.
- США готовятся ко второй волне эпидемии осенью. Трамп считает, что она будет слабее, чем первая. Штаты перестали выдавать Green Card иностранцам – чтобы американские безработные имели больше шансов трудоустроиться.
- Ангела Меркель убеждена, что мы находимся только в начале пандемии и нам придется жить с ней долго. Болезнь остановит только вакцина. В Германии третий день подряд растет число новых случаев.
- Испания в третий раз продлила чрезвычайное положение из-коронавируса. Он продлится до 9 мая. Напомним, испанские курорты в этом году будут закрыты для иностранцев. В Мадриде решили отменить все массовые мероприятия до ноября. Кстати, эпидемиологическая ситуация в стране стабилизувался: уже 5-й день подряд количество новых случаев и смертей почти одинакова.
- А вот Португалия планирует открыть туристический сезон уже этим летом.
- Франция смягчит карантин с 11 мая. В стране откроют заведения торговли, однако о ресторанах и барах речь еще не идет.
- Свой подход к борьбе с COVID-19 в Швеции. Там не вводили жестких ограничительных мер. Рекомендовали оставаться дома только пожилым людям. По мнению главного эпидемиолога Швеции, за несколько недель в стране выработается массовый иммунитет.
- Вьетнам выходит из карантина, который длился меньше месяца. Власти страны утверждают, что у них не было ни одной смерти от коронавируса.
- Австралия продлит запрет на въезд и выезд еще три-четыре месяца.
- С 27 апреля начнет выходить из карантина Албания. Там откроют магазиты одежды, обуви, электроники. Позволят передвигаться в такси, но только по одному пассажиру.
- В Боснии суд признал неконституционным ограничение на передвижение из-за коронавируса.
- Поучительная история из Румынии. За жарку шашлыков компания друзей заплатила 27 тысяч евро. 11 друзей устроили барбекю во дворе частного дома и транслировали это все в соцсети. В результате к ним наведалась полиция.
- МИД Туркменистана утверждает, что в их стране нет ни одного случая COVID-19 и что они "ничего не скрывают". Просто райская страна, если их послушать. Так же, как и Мадагаскар – военные на острове раздают людям чудодейственный чай, который якобы бороться с коронавирусом. А на самом деле в его основе – обычная полынь.
- И еще один туда же – Лукашенко продолжает настаивать, что в Беларуси нет ни одной смерти от коронавируса. А жертвы списывает на другие причины.
- УЕФА рекомендовал доиграть все внутренние соревнования в Европе и назвал два сценария восстановления футбольного сезона
Лекарства, вакцины, исследования коронавируса
- Вакцинация против коронавируса в Швейцарии может начаться в октябре. Там заявили, что разработали эффективную вакцину против возбудителя COVID-19.
- Врачи предупреждают: коронавирус может вызвать инсульт у людей 30 – 40 лет.
- Французские исследователи собираются давать никотиновые пластыри пациентам с коронавирусом и медицинским работникам. Среди заядлых курильщиков, как выяснилось, уровень инфицирования ниже.
- Коронавирусом болеют даже животные. Вспышку болезни обнаружили среди диких кошек в Нью-Йоркском зоопарке. Также в США болеют и домашние кошки.
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