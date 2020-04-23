Новини про коронавірус 23 квітня: антирекорд в Україні, вакцинація у жовтні
Останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 23 квітня. В Україні 578 нових випадків за добу – це антирекорд з початку пандемії. Громадський транспорт може запрацювати в середині травня. Швейцарія планує почати вакцинацію вже у жовтні. А Меркель попередила, що ця пандемія з нами надовго.
Новини про коронавірус в Україні 23 квітня
Статистика поширення коронавірусу в Україні
- В Україні підтвердили 7 170 випадків COVID-19. З них 578 за останню добу – це антирекорд України з початку епідемії. Таку велику цифру пов'язують з масовими порушеннями карантину на Вербну неділю та Великдень. 187 людей померли від коронавірусу: 94 чоловіки та 93 жінки. Серед померлих переважають особи віком від 50 років (85%). 504 людини одужали, повідомляє пресслужба МОЗ.
Дивіться також Поширення коронавірусу у світі: карта онлайн
Географія поширення коронавірусу в Україні:
- Чернівецька область – 1140 випадків (36 одужали);
- Київ – 1059 випадків (45 одужали);
- Івано-Франківська область – 644 випадки (27 одужали);
- Тернопільська область – 499 випадків (38 одужали);
- Київська область – 451 випадок (33 одужали);
- Рівненська область – 396 випадків (29 одужали);
- Вінницька область – 353 випадки (45 одужали);
- Житомирська область – 304 випадки (1 одужав);
- Львівська область – 282 випадки (32 одужали);
- Кіровоградська область – 258 випадків (31 одужав);
- Закарпатська область – 230 випадків (22 одужали);
- Черкаська область – 220 випадків (34 одужали);
- Волинська область – 188 випадків (17 одужали);
- Дніпропетровська область – 186 випадків (11 одужали);
- Одеська область – 161 випадок (3 одужали);
- Полтавська область – 161 випадок (12 одужали);
- Запорізька область – 146 випадків (21 одужав);
- Харківська область – 101 випадок (6 одужали);
- Миколаївська область – 99 випадків;
- Сумська область – 89 випадків (28 одужали);
- Херсонська область – 77 випадків (10 одужали);
- Хмельницька область – 61 випадок (7 одужали);
- Луганська область – 27 випадків (3 одужали);
- Донецька область – 21 випадок (10 одужали);
- Чернігівська область – 17 випадків (3 одужали).
- Коронавірус підтвердили у 1 368 медиків в Україні. Через таку велику кількість усіх медиків, які контактують із хворими на COVID-19, тестуватимуть кожних 5 днів.
- У Збройних силах України підтвердили 46 випадків COVID-19. Двоє військових, на жаль, померли. Шестеро вже одужали.
- За кордоном від COVID-19 лікується 150 українців. 56 наших громадян одужали, 7 померли.
До теми В Україні продовжили карантин до 11 травня
Головні новини про коронавірус в Україні
- Літак "Мрія" доставив в Україну медичний вантаж з Китаю, який за обсягом претендує на Книгу рекордів Гіннеса. Його вага – 103 тонни.
- Українські лікарі, які майже три тижні допомагали італійським колегам боротися з COVID-19, повернулися додому.
- 93% українців інфікувалися COVID-19 на території України. Решта 7% мали в історії закордонні поїздки в межах 14 днів до появи симптомів.
- Громадський транспорт в Україні може запрацювати вже після травневих свят. Почнуть з міського, а сполучення між областями запустять в останню чергу. Масковий режим у транспорті може діяти до кінця року.
- НБУ погіршив прогнози щодо української економіки :( ВВП може впасти на 5%, а інфляція – зрости до 6%. Та водночас Нацбанк знизив облікову ставку до 8%, і це добре – пояснюємо чому.
- Тим, хто повертається з-за кордону, дозволили не йти на обсервацію, якщо вони погоджуються на самоізоляцію з використанням додатку "Дій вдома".
- ЗНО цього року відбудеться, однак запровадять особливі заходи. Будуть обов'язковими маски і дотримання дистанції 1,5 метра. Нагадаємо, учні цього навчального року за парти вже не сядуть, рік закінчиться дистанційно.
- Зеленський подякував усім, хто на Великдень залишився вдома. Цього року на богослужіння пішло в 75 разів менше людей, ніж минулоріч – загалом 100 000 вірян.
- Настоятеля храму УПЦ МП на Буковині оштрафували за порушення карантину. На Великдень від допустив масове скупчення людей біля храму. Сотні вірян на чолі зі священниками влаштували хресну ходу.
- На Миколаївщині через спалах коронавірусу ізолювали село Семенівка.
- У гуртожитку в місті Вишневе на Київщині вже 78 випадків COVID-19, з них 16 дітей. Будівля на карантині, оточена нацгвардійцями. Доставку ліків і продуктів організувала місцева влада.
- МОЗ незабаром закупить 200 вітчизняних апаратів ШВЛ. Вони удвічі дешевші за іноземні аналоги, та за технічними характеристиками нічим їм не поступаються. Загалом в українських лікарнях встановлено 2 097 апаратів ШВЛ, з яких наразі зайнято 155.
- В Україні проходять дослідження 4 різних лікарських засоби проти COVID-19. Один із цих препаратів уже на стадії клінічних випробувань.
- 300% надбавки нарахували далеко не всім медикам, які працювали з хворими на COVID-19. 24 квітня уряд планує ухвалити ключове рішення. А тим часом київські лікарі поділилися сумами зарплат з надбавками, які отримали за березень.
- Пранкер Джокер вів переписку із Сергієм Шаховим, який одним з перших в Раді підчепив коронавірус. Нардеп обмовився, що в парламенті коронавірусом перехворіла вже половина депутатів.
Актуально Чи продовжуватимуть карантин після 11 травня: прогноз
Звернення Зеленського до українців 23 квітня: дивіться відео
Новини про коронавірус у світі за 23 квітня
Головне про коронавірус у світі
- У світі підтверджено 2 666 071 випадків COVID-19. 187 505 людей померли від коронавірусу, 735 367 – одужали. Топ-5 країн за кількістю інфікованих: США (854 573), Іспанія (213 024), Італія (189 973), Франція (159 877) та Німеччина (151 195).
- Кількість хворих у Китаї ще взимку могла бути вчетверо більша від офіційних даних. Вже до 20 лютого там могли бути інфікавані понад 232 000 людей.
- 50% смертей від коронавірусу в Європі стались у будинках престарілих. Це непоправна людська трагедія, зазначили у ВООЗ.
- США готуються до другої хвилі епідемії восени. Трамп вважає, що вона буде слабша, ніж перша. Штати перестали видавати Green Card іноземцям – аби американські безробітні мали більше шансів працевлаштуватися після карантину.
- Ангела Меркель переконана, що ми перебуваємо лише на початку пандемії і нам доведеться жити з нею довго. Хворобу зупинить лише вакцина. У Німеччині третій день поспіль зростає кількість нових випадків. Поділяють думку Меркель і в ВООЗ: COVID-19 ще довго циркулюватиме у світі, а більшість країн перебувають на ранніх стадіях боротьби з пандемією.
- Іспанія втретє продовжила надзвичайний стан через коронавірус. Він триватиме до 9 травня. Нагадаємо, іспанські курорти цього року будуть закриті для іноземців. У Мадриді вирішили скасувати усі масові заходи до листопада. До речі, епідеміологічна ситуація в країні стабілізувался: уже 5-й день поспіль кількість нових випадків та смертей майже однакова.
- А от Португалія планує відкрити туристичний сезон вже цього літа.
- Франція пом'якшить карантин з 11 травня. В країні відкриють заклади торгівлі, однак про ресторани й бари ще не йдеться.
- Свій підхід до боротьби з COVID-19 у Швеції. Там не вводили жорстких обмежувальних заходів. Рекомендували залишатися вдома лише людям похилого віку. На думку головного епідеміолога Швеції, за кілька тижнів у країні виробиться масовий імунітет.
- В'єтнам виходить з карантину, який тривав менше місяця. Влада країни стверджує, що в них не було жодної смерті від коронавірусу.
- Австралія продовжить заборону на в'їзд і виїзд ще на три – чотири місяці.
- З 27 квітня почне виходити з карантину Албанія. Там відкриють магазити одягу, взуття, електроніки. Дозволять пересуватися в таксі, однак лише по одному пасажиру.
- У Боснії суд визнав неконституційним обмеження на пересування через коронавірус.
- Повчальна історія з Румунії. За смаження шашликів компанія друзів заплатила 27 000 євро. 11 друзів влаштували барбекю на подвір'ї приватного будинку і транслювали це все в соцмережі. В результаті до них навідалась поліція.
- МЗС Туркменістану стверджує, що в їхній країні немає жодного випадку COVID-19 і що вони "нічого не приховують". Просто райська країна, якщо їх послухати. Так само, як і Мадагаскар – військові на острові роздають людям чудодійний чай, який нібито бореться з коронавірусом. А насправді в його основі – звичайнісінький полин.
- І ще один туди ж – Лукашенко продовжує наполягати, що в Білорусі немає жодної смерті від коронавірусу. А жертви списує на інші причини.
- УЄФА рекомендував дограти всі внутрішні змагання у Європі та назвав два сценарії відновлення футбольного сезону.
Зверніть увагу Як відпочити влітку в умовах карантину: поради експертів
Ліки, вакцини, дослідження коронавірусу
- Вакцинація проти коронавірусу у Швейцарії може початися вже у жовтні. Там заявили, що розробили ефективну вакцину проти збудника COVID-19.
- Лікарі попереджають: коронавірус може викликати інсульт в людей 30 – 40 років.
- Французькі дослідники збираються давати нікотинові пластирі пацієнтам з коронавірусом і медичним працівникам. Серед завзятих курців, як з'ясувалося, рівень інфікування нижчий.
- Американські дослідники визначили, яким чином SARS-CoV-2 проникає в дихальні шляхи та заражає клітини. Це дуже важливе відкриття для тестування нових методів лікування коронавірусу.
- Коронавірсом хворіють навіть тварини. Спалах хвороби виявили серед диких кішок в Нью-Йоркському зоопарку. Також у США хворіють і домашні коти.
Читайте також
-
На Донбасі загинув український військовий Андрій Альошин: що про нього відомосьогодні , 17:53
-
Постріл Коломойського в Українусьогодні , 15:00
-
Облікову ставку знову знизили: що це таке і чому вона змінить життя українцівсьогодні , 17:40
-
Повернення Саакашвілі: причини і наслідки можливого призначеннясьогодні , 16:01
-
Посеред дня у центрі Львова застрелили чоловіка: затримали вже двох підозрюванихсьогодні , 18:06
-
Зеленський знову звернувся до українців: про що говорив президентсьогодні , 17:07