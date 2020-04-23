Новини про коронавірус 23 квітня: антирекорд в Україні, вакцинація у жовтні

Останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 23 квітня. В Україні 578 нових випадків за добу – це антирекорд з початку пандемії. Громадський транспорт може запрацювати в середині травня. Швейцарія планує почати вакцинацію вже у жовтні. А Меркель попередила, що ця пандемія з нами надовго.