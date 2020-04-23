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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      Новини про коронавірус 23 квітня: антирекорд в Україні, вакцинація у жовтні

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      Новини про коронавірус в Україні та світі 23 квітня / unsplash.com

      Останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 23 квітня. В Україні 578 нових випадків за добу – це антирекорд з початку пандемії. Громадський транспорт може запрацювати в середині травня. Швейцарія планує почати вакцинацію вже у жовтні. А Меркель попередила, що ця пандемія з нами надовго.

      Новини про коронавірус в Україні 23 квітня

      Статистика поширення коронавірусу в Україні

      • В Україні підтвердили 7 170 випадків COVID-19. З них 578 за останню добу – це антирекорд України з початку епідемії. Таку велику цифру пов'язують з масовими порушеннями карантину на Вербну неділю та Великдень. 187 людей померли від коронавірусу: 94 чоловіки та 93 жінки. Серед померлих переважають особи віком від 50 років (85%). 504 людини одужали, повідомляє пресслужба МОЗ.

      Дивіться також Поширення коронавірусу у світі: карта онлайн

      Географія поширення коронавірусу в Україні:

      • Чернівецька область – 1140 випадків (36 одужали);
      • Київ – 1059 випадків (45 одужали);
      • Івано-Франківська область – 644 випадки (27 одужали);
      • Тернопільська область – 499 випадків (38 одужали);
      • Київська область – 451 випадок (33 одужали);
      • Рівненська область – 396 випадків (29 одужали);
      • Вінницька область – 353 випадки (45 одужали);
      • Житомирська область – 304 випадки (1 одужав);
      • Львівська область – 282 випадки (32 одужали);
      • Кіровоградська область – 258 випадків (31 одужав);
      • Закарпатська область – 230 випадків (22 одужали);
      • Черкаська область – 220 випадків (34 одужали);
      • Волинська область – 188 випадків (17 одужали);
      • Дніпропетровська область – 186 випадків (11 одужали);
      • Одеська область – 161 випадок (3 одужали);
      • Полтавська область – 161 випадок (12 одужали);
      • Запорізька область – 146 випадків (21 одужав);
      • Харківська область – 101 випадок (6 одужали);
      • Миколаївська область – 99 випадків;
      • Сумська область – 89 випадків (28 одужали);
      • Херсонська область – 77 випадків (10 одужали);
      • Хмельницька область – 61 випадок (7 одужали);
      • Луганська область – 27 випадків (3 одужали);
      • Донецька область – 21 випадок (10 одужали);
      • Чернігівська область – 17 випадків (3 одужали).
      • Коронавірус підтвердили у 1 368 медиків в Україні. Через таку велику кількість усіх медиків, які контактують із хворими на COVID-19, тестуватимуть кожних 5 днів.
      • У Збройних силах України підтвердили 46 випадків COVID-19. Двоє військових, на жаль, померли. Шестеро вже одужали.
      • За кордоном від COVID-19 лікується 150 українців. 56 наших громадян одужали, 7 померли.

      До теми В Україні продовжили карантин до 11 травня

      Головні новини про коронавірус в Україні

      • Українські лікарі, які майже три тижні допомагали італійським колегам боротися з COVID-19, повернулися додому.
      • ЗНО цього року відбудеться, однак запровадять особливі заходи. Будуть обов'язковими маски і дотримання дистанції 1,5 метра. Нагадаємо, учні цього навчального року за парти вже не сядуть, рік закінчиться дистанційно.
      • Настоятеля храму УПЦ МП на Буковині оштрафували за порушення карантину. На Великдень від допустив масове скупчення людей біля храму. Сотні вірян на чолі зі священниками влаштували хресну ходу.
      • На Миколаївщині через спалах коронавірусу ізолювали село Семенівка.
      • У гуртожитку в місті Вишневе на Київщині вже 78 випадків COVID-19, з них 16 дітей. Будівля на карантині, оточена нацгвардійцями. Доставку ліків і продуктів організувала місцева влада.
      • МОЗ незабаром закупить 200 вітчизняних апаратів ШВЛ. Вони удвічі дешевші за іноземні аналоги, та за технічними характеристиками нічим їм не поступаються. Загалом в українських лікарнях встановлено 2 097 апаратів ШВЛ, з яких наразі зайнято 155.
      • В Україні проходять дослідження 4 різних лікарських засоби проти COVID-19. Один із цих препаратів уже на стадії клінічних випробувань.
      • 300% надбавки нарахували далеко не всім медикам, які працювали з хворими на COVID-19. 24 квітня уряд планує ухвалити ключове рішення. А тим часом київські лікарі поділилися сумами зарплат з надбавками, які отримали за березень.
      • Пранкер Джокер вів переписку із Сергієм Шаховим, який одним з перших в Раді підчепив коронавірус. Нардеп обмовився, що в парламенті коронавірусом перехворіла вже половина депутатів

      Актуально Чи продовжуватимуть карантин після 11 травня: прогноз

      Звернення Зеленського до українців 23 квітня: дивіться відео

      Новини про коронавірус у світі за 23 квітня

      Головне про коронавірус у світі

      • У світі підтверджено 2 666 071 випадків COVID-19. 187 505 людей померли від коронавірусу, 735 367 – одужали. Топ-5 країн за кількістю інфікованих: США (854 573), Іспанія (213 024), Італія (189 973), Франція (159 877) та Німеччина (151 195).
      • Кількість хворих у Китаї ще взимку могла бути вчетверо більша від офіційних даних. Вже до 20 лютого там могли бути інфікавані понад 232 000 людей.
      • 50% смертей від коронавірусу в Європі стались у будинках престарілих. Це непоправна людська трагедія, зазначили у ВООЗ.
      • США готуються до другої хвилі епідемії восени. Трамп вважає, що вона буде слабша, ніж перша. Штати перестали видавати Green Card іноземцям – аби американські безробітні мали більше шансів працевлаштуватися після карантину.
      • Ангела Меркель переконана, що ми перебуваємо лише на початку пандемії і нам доведеться жити з нею довго. Хворобу зупинить лише вакцина. У Німеччині третій день поспіль зростає кількість нових випадків. Поділяють думку Меркель і в ВООЗ: COVID-19 ще довго циркулюватиме у світі, а більшість країн перебувають на ранніх стадіях боротьби з пандемією.
      • Іспанія втретє продовжила надзвичайний стан через коронавірус. Він триватиме до 9 травня. Нагадаємо, іспанські курорти цього року будуть закриті для іноземців. У Мадриді вирішили скасувати усі масові заходи до листопада. До речі, епідеміологічна ситуація в країні стабілізувался: уже 5-й день поспіль кількість нових випадків та смертей майже однакова.
      • Свій підхід до боротьби з COVID-19 у Швеції. Там не вводили жорстких обмежувальних заходів. Рекомендували залишатися вдома лише людям похилого віку. На думку головного епідеміолога Швеції, за кілька тижнів у країні виробиться масовий імунітет.
      • В'єтнам виходить з карантину, який тривав менше місяця. Влада країни стверджує, що в них не було жодної смерті від коронавірусу.
      • Австралія продовжить заборону на в'їзд і виїзд ще на три – чотири місяці.
      • З 27 квітня почне виходити з карантину Албанія. Там відкриють магазити одягу, взуття, електроніки. Дозволять пересуватися в таксі, однак лише по одному пасажиру.
      • Повчальна історія з Румунії. За смаження шашликів компанія друзів заплатила 27 000 євро. 11 друзів влаштували барбекю на подвір'ї приватного будинку і транслювали це все в соцмережі. В результаті до них навідалась поліція.
      • МЗС Туркменістану стверджує, що в їхній країні немає жодного випадку COVID-19 і що вони "нічого не приховують". Просто райська країна, якщо їх послухати. Так само, як і Мадагаскар – військові на острові роздають людям чудодійний чай, який нібито бореться з коронавірусом. А насправді в його основі – звичайнісінький полин.

      Зверніть увагу Як відпочити влітку в умовах карантину: поради експертів

      Ліки, вакцини, дослідження коронавірусу

      • Французькі дослідники збираються давати нікотинові пластирі пацієнтам з коронавірусом і медичним працівникам. Серед завзятих курців, як з'ясувалося, рівень інфікування нижчий.
      • Американські дослідники визначили, яким чином SARS-CoV-2 проникає в дихальні шляхи та заражає клітини. Це дуже важливе відкриття для тестування нових методів лікування коронавірусу.

       

      Автор: Соломія Ніколайчук
      Теги: Коронавірус COVID-19 Новини України Здоров'я Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні
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