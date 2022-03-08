Конечно, нежелание российских летчиков бомбить города Украины, высаживать десант или вести разведку никак не связаны с раскаянием из-за уничтожения гражданских. Оккупанты искренне радуются своей эффективности и "борьбе с укропами". Единственное, что способно их остановить – смертельная опасность со стороны подразделений ПВО и украинская авиация.

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Источники 24 канала в разведке сообщают, что моральный дух террористов-захватчиков из авиационных подразделений ВС РФ стремительно падает, поскольку с каждым боевым заданием все меньше пилотов возвращаются на аэродромы.

Неподконтрольное агрессору небо

Согласно официальным данным, с начала российского вторжения защитники Украины сбили 80 вертолетов и 52 боевых самолета. Скорее всего, в эту статистику не вошла техника, которую уничтожили артиллерией на аэродром Чернобаевка.

Перед вторжением неподалеку от границ с Украиной оккупанты сосредоточили свыше 500 штурмовиков и истребителей, но большинство из них – технически устаревшие модели, которым исполнилось от 30 до 40 лет.

Существенного производства "новейших" Су-34 Россия не наладила, а хваленых Су-57 пятого поколения и вообще фактически не существует. Поэтому украинские ПВО вполне успешно сбивают российские самолеты. Из-за этого россияне не захватили украинское небо в полном объеме и вынуждены бить ракетами с территории России и с Черного моря.

Однако без работы авиации непосредственно над украинской землей преуспеть российская армия никак не сможет, поскольку все бои деморализованный личный состав проигрывает полностью. Поэтому россияне заставляют своих пилотов выполнять боевые задачи.

Придется отправлять курсантов

Для армии России потеря самолета – не такая серьезная проблема, как потеря пилота. Поскольку самолетов, на самом деле, больше, чем квалифицированных летчиков с боевым опытом.

Как показывает практика, за последние 40 лет военно-космические силы РФ очень редко встречали хотя бы какое-то сопротивление со стороны стран-жертв. Поскольку нападала Россия коварно на слабые в военном смысле страны. Тотальное уничтожение Грозного с помощью авиации, бомбардировки в Сирии, нападение на Грузию. Все эти военные конфликты, где участвовала Россия, характеризуются почти полным отсутствием современных противовоздушных сил у пострадавших. Конечно, в Грузию оккупанты отправили гораздо меньше самолетов, чем в Украину, однако оказалось, что грузинская армия может сопротивляться.

Как только силы ПВО Грузии оправились от первых ударов и начали сбивать самолеты, хваленые российские оккупанты сразу же начали массово отказываться летать. Чтобы продолжать войну в Осетии, кремлевскому командованию пришлось привлекать к бомбардировкам курсантов и пилотов-испытателей, что привело к увеличению сбитых "птичек". Судя по всему, именно так будут поступать россияне и в Украине, когда до каждого из военных преступников дойдет, что шансы вернуться на аэродром крайне малы.

Судя по всему, оккупанты понемногу начали что-то понимать, поскольку на военных базах уже раздаются отказы от вылетов. Русское командование при этом уже начало поиски пилотов из числа курсантов. Им обещают быстрое карьерное продвижение и "хорошую зарплату". Однако ждет их в Украине лишь жесткое приземление. В лучшем случае – плен с последующей транспортировкой в Международный трибунал.