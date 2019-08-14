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      Кровавый теракт в Новой Зеландии: подозреваемый убийца отправил письмо в Россию

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      Брентон Таррант – подозреваемый в убийстве 51 человека
      Брентон Таррант – подозреваемый в убийстве 51 человека / apnews.com

      Австралийца Брентона Тарранта обвиняют в расстреле 51 человека в мечети в городе Крайстчерч. Он смог отправить из тюрьмы письмо в Российскую Федерацию.

      Предполагаемый террорист написал письмо 4 июля на 6 страницах карандашом, пишет AP.

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      Таррант поделился с человеком по имени Алан своими впечатлениями от путешествия в Россию в 2015 году. Предполагаемый убийца поблагодарил Алана за почтовые марки, которые тот ему прислал, отмечая, что они единственные "два кусочка цвета в серой камере", но ему придется скрыть их от охранников.

      28-летний злоумышленник в письме вспоминает древнегреческого мыслителя Платона и других философов и писателей. Австралиец отметил, что они вдохновляли его и говорит, что не может дать волю чувствам, иначе охрана тюрьмы конфисует письмо и использует в качестве доказательства против него.

      Кроме того, в послании есть предупреждение о предстоящем "большом конфликте" и выражения, которые можно расценить как призывы к оружию.

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      Новозеландские власти уже прокомментировали эту ситуацию и признали, что допустили большую ошибку. Министр по делам исправительных учреждений Новой Зеландии Келвин Дэвис подчеркнул, что нельзя было позволять отправлять письма. Чиновник пообещал, что больше этого не повторится.

      Политик Дэвид Беннетт сказал, что ждет от руководства тюрьмы объяснений, как подстрекательское письмо могло быть отправлено из тюрьмы строгого режима.

      Этот человек обвиняется в совершении одного из самых отвратительных преступлений в истории Новой Зеландии. Новозеландцы будут в ужасе от того, что в тюрьме позволили ему отправить письмо с таким содержанием,
      – говорится в заявлении Беннетта.

      Что известно о терактах в мечетях Новой Зеландии?Нападение на две мечети в Новой Зеландии, в городе Крайстчерч и его пригороде Линвуде, произошли 15 марта. Преступники устроили стрельбу по прихожанам. 51 человек погиб, более 40 были ранены. Полиция задержала четырех человек, в том числе Брентона Тарранта, который транслировал бойню в интернете. Позже один из задержанных был признан невиновным.

      Таррант рассказывал, что на преступление его вдохновили теракты в Европе, в первую очередь, в шведском Стокгольме, где в апреле 2017 года уроженец Узбекистана Рахмат Акилов въехал в толпу пешеходов на грузовике и убил пятерых. Австралиец добавил, что его атака – это "возмездие захватчикам за сотни тысяч погибших от их рук в Европе за всю историю". Следствие продолжается, а предполагаемый террорист вины не признает.

      blog_ava
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      Теги: Новости России Криминальные новости Новая Зеландия Теракт Теракт в Новой Зеландии Жертвы
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