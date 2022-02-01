Це серйозний крок до очищення ВРП. Паралельно стартувала Конкурсна комісія, яка обиратиме нову Вищу кваліфікаційну комісію.

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Етична рада перевірить членів ВРП

Уже 4 лютого починається збір документів від кандидатів на 16 посад у ВККС. Також Комісія озвучила принципи своєї роботи, які вселяють обережний оптимізм, що реформа таки має всі шанси бути успішною.

Ключовим завданням Етичної ради є перевірка чинних членів Вищої ради правосуддя та кандидатів на вакантні посади у цьому органі. Тих чия доброчесність під сумнівом має рекомендувати звільнити чи зняти з конкурсу.

Це означає, що більшість чинного складу ВРП ризикує ганебно втратити свої посади.

Саме тому рада правосуддя стала форпостом боротьби проти реформи, а точніше боротьби за свої крісла та збереження власної повної безкарності.

Проте у них нічого не вийшло. Коли Етичну раду таки створили й вона реально запрацювала, то у ВРП зрозуміли, що скоро усіх їхнім "здобуткам" нададуть справжню оцінку. Саме тому найодіозніші одразу побігли.

Умілі маніпулятори законодавством

З 27 січня звільнились найпалкіші противники реформи – виконувач обов'язків голови ВРП Олексій Маловацький та головний представник Павла Вовка у раді – Павло Гречківський.

Нагадаю, що ці 2 найдовше обіймали свої посади, оскільки двічі поспіль обирались до складу ВРП і дарма, що Конституція це прямо забороняє. Вони усіх переконували, що 1 + 1 = 1. Тобто насамперед це вмілі маніпулятори законодавством.

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Маловацький прийшов у раду у 2015 році після того, як не зміг стати нардепом від Блоку Петра Порошенка, де був керівником юрвідділу.



Маловацький обирався двічі поспіль до ВРП / Фото sud.ua

Чим відомий Маловацький

У ВРП він запам'ятався своїм активним захистом, м'яко кажучи, сумнівних суддів різного калібру. Особливо проявився у захисті відомого любителя закруток із хабарями Миколи Чауса, символу корупції у судах часів Віктора Януковича Артура Ємельянова. Ну й звісно голови ОАСКу Павла Вовка.

Є питання і до майна Маловацького. Виявляється, у нього дуже багато готівки, яка ще й з'являється за дивних обставин.

Наприклад, 29 березня 2017 року він подав декларацію за 2016 рік, де вказав 190 000 доларів готівки. Цього ж дня його дружина купує квартиру у будинку преміумкласу Royal Tower у центрі столиці.

Через 18 днів він подає виправлену декларацію, де вже стверджує, що готівки у них не 190, а 420 тисяч доларів. Після цього року дружина купує ще одну квартиру у цьому ж будинку. Загалом вони заплатили за ці квартири близько 7 мільйонів гривень, хоча їхня ринкова вартість близько 11 мільйонів.

Ви вірите, що член ВРП забув про 230 000 доларів кешу? На моє переконання, він просто зрозумів, що у них явно не сходяться доходи з витратами. От і довелось вписати у декларацію ще трохи готівки.

Протидія судовій реформі

Проте найбільше Маловацький проявився у протидії судовій реформі. Під його дудку ВРП випустила безліч повідомлень про її небезпеку та фатальні наслідки.

У своїй "лебединій пісні" на останньому брифінгу він визнав, що взагалі завжди був проти оцінювання суддів, особливо публічного.

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Тобто людина, яка відігравала важливу роль у ВРП виступала проти й саботувала головну ідею судової реформи. Не дивно, що вона провалилась.

До речі, останній брифінг Маловацького дійсно був феєричним та ще глибше розкрив його суть. Виявляється він планував стати повноцінним головою ради та далі використовувати її для протидії реформі.

У ВРП зрозуміли справжню суть Маловацького

Проте навіть у ВРП зрозуміли, що це вже занадто і не підтримали його. Саме тому Маловацький вимушено гучно гримнув дверима та підклав свиню своїм уже колишнім колегам. Фактично звинуватив їх, що вони залишились тихо працювати заради зарплат.

Найбільш красномовними та смішними були його випади проти Етичної ради. Його дуже обурювало чому це вона використовує державну символіку та бланки.

Ця людина очолювала ВРП останні майже 2 роки. Що тут сказати. Добре, що це нарешті закінчилось.

Хабарник Павло Гречківський

Іншого члена, який побіг разом із Маловацьким представляти особливо не треба. Павло Гречківський насамперед відомий справою про хабар у 500 000 тисяч доларів.

Суд виправдав його, але він чітко розумів, що з Етичною радою не пройде фокус із ключовим доказом, який відбувся у суді. Довелось би пояснювати, що таке "хорошо и плохо".



Гречківський відомий хабарем у 500 тисяч доларів / Фото "Українських новин"

Нагадую, що у слідства були записи, на яких голос, дуже схожий на Гречківського, дає вказівки посереднику, що треба зробити з хабарем і які умовні слова треба потім сказати. Однак у суді вони чомусь виявились пошкодженими.

Багато про Гречківського і на інших відомих записах з кабінету голови ОАСКу Павла Вовка.

З них випливає, що саме через нього Вовк розв'язував свої питання у ВРП. Для того, щоб мати вирішальний вплив Вовк рекомендував йому сформувати у ВРП свою коаліцію.

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До речі, картинкою про цю коаліцію Гречківський ілюстрував своє повідомлення про звільнення з ВРП. Точніше спершу там було фото самого Гречківського у футболці з Паблом Ескобаром.

Це один з найбільш відомих і багатих злочинців у історії. Мабуть, ексчлен ВРП і власник годинника за 390 000 тисяч доларів вважає, що у них багато спільного.

Маловацький та Гречківський не впливатимуть на суди

Це справді дуже добре, що Маловацький та Гречківський більше не зможуть впливати на суди та перешкоджати позитивним змінам системи.

Щодо інших членів ВРП, які більш тихі, але теж зробили немало шкоди, то впевнений, що вони звільняться напередодні співбесіди з Етичною радою.

Насправді мені б дуже хотілось, щоб вона дала їм справжню оцінку, але для реформи головне якомога швидше досягнути її мети. Саме тому чим швидше вони підуть, тим краще.

Етична Рада та Конкурсна комісія: що робитимуть

Тепер декілька слів, що найближчим часом будуть робити Етична рада та Конкурсна комісія. Етична рада зараз активно готується до співбесід з кандидатами у ВРП.

Зауважте! На 5 вакантних посад претендує 34 юристи. Громадськість уже проаналізувала їх і публічно заявила про наявність сумнівів щодо 26 кандидатів.

До речі, кожен може повідомити свою інформацію про них через спеціальну форму на сайті Етичної ради. Співбесіди з ними відбудуться з 21 лютого до 4 березня. Після цього Етична візьметься за чинних членів ВРП, які до того часу не втечуть.

Своє перше засідання 21 січня провела і Конкурсна комісія, яка має сформувати нову Вищу кваліфікаційну комісію. Вона затвердила усі внутрішні документи, необхідні для роботи та проведення конкурсу.

У Комісії відбиратимуть кращих

Відзначу особливу та унікальну для України форму мотиваційного листа, який перестає бути формальним документом, а справді дає можливість оцінити кандидата з багатьох сторін.

У Комісії запевнили, що будуть відбирати справді кращих, які доведуть свою спроможність забезпечити найефективнішу роботу нової ВККС.

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При цьому буде проведена глибока перевірка кандидатів за принципом обґрунтованого сумніву. Тобто наявність сумніву блокує його призначення і саме кандидат має довести свою доброчесність та розвіяти усі сумніви.

Збір документів від охочих обійняти посади у ВККС триватиме з 4 лютого і до 4 березня. Вимоги до цих документів є досить високими й на це потрібен час. Я дуже рекомендую усім, хто планує подаватись робити це якомога швидше.

Реформа набирає обертів

Отже, реформа стартувала й набирає оборотів. На цьому етапі її успіх найбільше залежить від якості кандидатів, які подадуть документи.

Я сам беру участь у цих конкурсах та закликаю чесних юристів, які відповідають критеріям і яким не байдужа доля нашого правосуддя долучатись та разом міняти систему на краще.

Боротьба за чесні суди триває, а справедливість однозначно переможе.