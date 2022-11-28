Владислав Длугош ("Барабан") начинал свой путь в российско-украинской войне еще в 2015 году в подразделении "Донбасс". Сегодня мужчина защищает Родину в подразделении "Карпатская Сечь" в должности боевого медика. Чем важна эта должность, какие ранения чаще всего получают украинские защитники и как изменилась работа боевых медиков за годы войны с Россией – мужчина рассказал 24 каналу.

Актуально Побои, электрический ток и потеря памяти: история жителя Изюма о пережитых пытках

Уровень подготовки медиков стал гораздо лучше

Обучение медицинских специалистов с профессиональными инструкторами проходит непрерывно в условиях полномасштабной войны. Что нельзя сказать о 2015 году, рассказывает мужчина. Он вспоминает, что тогда только уволился со срочной службы и приехал домой. Но дома он не задержался – Владислав вместе с друзьями поехал на Донбасс. Там он отчасти и научился боевой медпомощи.

Для меня это не было чем-то новым. Я немного был причастен к тому, имел определенные навыки в оказании помощи. Там я также выполнял функции как боевого медика, но на самом деле – это максимум санитар. Потому что понятие "боевого медика" и вообще тактической медицины в те времена почти не существовало в украинской армии,

– рассказал боец.

Действительно, до 2014 такого понятия как "боевой медик" в украинской армии не было. С началом войны в Украине многие медицинские работники взяли в руки автоматы и выполняли свой профессиональный долг на передовой. Медработников, которые становились в ряды Вооруженных Сил Украины, чаще всего называли "санитарными инструкторами" или "санитарами" – понятиями, которые остались как наследие советской армии.

Все изменилось 20 октября 2017, когда в ВСУ официально появились военно-учетные специальности (ВОС) "Боевой медик взвода" и "Старший боевой медик (роты, батареи и им равных)". В 2016 году первые 19 украинцев из разных видов и родов войск закончили первый курс подготовки по стандарту Сухопутных войск США Combat Medic.

С того момента был создан единственный в ВСУ профессиональный учебный центр для медиков: 205 Учебный центр тактической медицины. Его команда разработала украинскую программу подготовки боевого медика, сочетая лучшее из опыта Вооруженных сил США и Канады.

Если брать исключительно человеческие навыки и то, что мы применяем сейчас, то много чего и не изменилось. Но добавились рекомендации разных протоколов. До нас начала доезжать информация из США. Как работают американцы с протоколами. Сейчас, например, аптечка должна быть у каждого бойца. По тем временам понятие "аптечки" вообще почти не существовало. Люди сами себе делали ее из того, что нашли. И использовали так же рекомендованные или не рекомендованные вещи, которые где помогали, а где наоборот вредили,

– добавил Владислав.



Владислав Длугош ("Барабан") / Фото из фейсбука мужчины

Сейчас все стало более централизованно, а уровень подготовки для медиков гораздо лучше. По словам мужчины, когда они с собратьями не находятся в зоне боевых действий, все свободное время учатся.

В те времена это максимум был интернет. Максимальная помощь, которую мы оказывали, – это было наложение турникетов и то, если они были. Сейчас это все гораздо лучше. До 24 февраля многие думали, что боевой медик – это такой стереотипный дядя или девушка в белом халате с сумкой, которые бегают и оказывают помощь. На самом деле по протоколу, по которому работаю я и все подразделение, я ничем не отличаюсь от какого-либо бойца в своей группе,

– рассказал мужчина.

Каждый должен уметь оказать первую медицинскую помощь

Каждый боец должен уметь оказывать первую медицинскую помощь. В частности, знать, как остановить массивное кровотечение, как обеспечить проходимость дыхательных путей, иммобилизацию переломов, как тампонировать ранения. С тяжелыми ранениями работает боевой медик, в частности, когда это позволяет делать тактическая ситуация. Ведь у него есть дополнительные навыки и доступ к материальной базе для оказания дополнительной помощи.

Но если, например, тактическая ситуация такая, что я далеко от раненого, то минимальную помощь будет оказывать первый находящийся возле него боец. Я постоянно подчеркиваю то, что нужно постоянно проводить тренировки. У нас тоже все время проходят занятия с инструкторами. Я, как часть группы, тоже прохожу с ними занятия, но у меня больше навыков, больше опыта. Я постоянно подчеркиваю то, что нужно заниматься, отрабатывать определенный сценарий и тому подобное,

– рассказал боевой медик.



Владислав Длугош, боевой медик / Фото из фейсбука бойца

Как правило, в российско-украинской войне в 2022 году у бойцов больше всего наблюдаются следующие травмы: осколочные ранения, контузии, травматические ампутации конечностей. И боевые медики работают по протоколам. В частности, Длугош отметил, что использует протокол ТССС (Tactical Сombat Сasualty Сare). Он является стандартом оказания помощи в догоспитальной медицине на поле боя и по нему работают многие инструкторы, которые приезжают в Украину.

Это самый эффективный и распространенный протокол в мире. Его первым ввели американские рейнджеры. И они по нему работают. По их программе минимальный багаж знаний навыков боец должен получить ориентировочно через шесть дней. Дальше – только практика,

– заметил мужчина.

Он добавил, что есть несколько волонтерских групп, которые занимаются тактическими занятиями и преподают медицину в Украине. В основном это все бывшие или даже действующие военнослужащие. Они часто проходят обучение за границей, периодически что-то меняют и вносят поправки в протоколы.

Как бойцам преодолевать страх на войне

На вопрос, как преодолевать страх при выполнении боевого задания, мужчина отвечает, что "не боятся только дураки, но страх можно научиться правильно интерпретировать". Это можно делать либо в панику, либо в злость.

Я своим ребятам всегда говорю: "Никогда не паникуйте. Лучше позлитесь, покричите – станет гораздо лучше". Или есть еще вариант – превратить это в юмор. Это делается автоматически и не нужно никаких навыков, если в группе есть хотя бы один весельчак. Хорошее настроение будет обеспечено почти в любой ситуации, и тогда уже становится не так страшно. И соответственно можно держать себя в руках,

– поделился он.

По словам бойца, российско-украинская война по сравнению с предыдущими годами изменилась кардинально. Ведь в 2015 году было относительно спокойно. Было больше стрелковых столкновений, но реже, например, можно было попасть под минометный обстрел или САУ.

Сейчас это гораздо страшнее – сильно работает авиация, много танков и артиллерии, большая численность врага. Если тогда они могли едва удерживать линию обороны только в Донецкой и Луганской области, сейчас их реально намного больше. В этом большая проблема. И это большое различие на самом деле,

– заметил он.

Однако добавляет защитник, это борьба за независимость, за территориальную целостность, за жизнь мирного населения, которое каждый день страдает. Борьба нашей страны за право существования, за традиции и национальные идеи, за наших людей, за нашу землю, за Украину.

Важно Первыми эвакуировал женщину с ребенком, у которой убили мужа, – интервью с волонтером-британцем