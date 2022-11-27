Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба показал, против кого действительно воюет армия России. Он опубликовал фото из "пункта несокрушимости" в Украине.

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Кулеба показал, против кого воюет "вторая армия мира"

Глава МИД Украины рассказал, что украинская мама была вынуждена привести дочь в "пункт несокрушимости", чтобы воспользоваться ингалятором. Кулеба подчеркнул, что именно с детьми и мирными украинцами сражается так называемая "вторая армия мира", которая на поле боя уступает ВСУ.

Украинская мать привезла своего ребенка во временное убежище, один из "пунктов несокрушимости", чтобы воспользоваться крайне необходимым ингалятором. Российские террористы могут гордиться собой: именно с такими людьми они воюют, проигрывая украинской армии на поле боя,

– написал украинский министр.

Что известно о "точках несокрушимости" в Украине

Президент Владимир Зеленский 22 ноября во время обращения к украинцам анонсировал открытие "пунктов несокрушимости" в Украине. Такие места предусмотрены для украинцев, долго находящихся без электроснабжения в результате ракетных атак России.

В таких "пунктах несокрушимости" предполагается наличие: тепла, воды, освещения, интернета, питания для мобильных, места для отдыха, аптечки, обеспечения мам и детей.

Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщал, что по состоянию на 24 ноября в Украине уже открыто 4370 "Пунктов несокрушимости". Он рассказал, что на этот проект не выделялись средства из государственного бюджета.

По состоянию на 27 ноября у Киева обустроены и работают более 430 пунктов обогрева. Столичный мэр Виталий Кличко информировал, что в городе планируют оперативно развернуть более 100 пунктов на случай чрезвычайной ситуации. Также "пункты несокрушимости" развернули в других регионах Украины.

Карта "пунктов несокрушимости" доступна по этой ссылке.



Бесплатные пункты обогрева для украинцев / Инфографика 24 канала