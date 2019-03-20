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      "Розумні" кулі, риба-робот та лазерна техніка: якою зброєю користуються провідні країни світу

      VETERANO блог 51 Читати новину українською

      На війні використовуються різні види зброї і значна частка перемоги залежить від озброєння армії. Перш, ніж говорити, яка зброя в Україні, варто розібратися із новими видами озброєння, яке є у світі.

      Гранатомети XM25 CDTE (Counter Defilade Engagement System) 

      Його розробила американська компанія Alliant Techsystems та німецька Heckler & Koch. Перші прототипи зброї були використані у 2010 році, коли відбувалася війна в Афганістані.

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      У гранатомет вбудовано приціл з лазерним далекоміром та програмне забезпечення, яке дозволяє визначити точну відстань до цілі. Дистанцію детонування військовий може самостійно збільшити або зменшити на три метри.

      Гранатомети XM25 CDTE
      Гранатомет XM25 CDTE

      Ця розробка ефективна для ураження цілі, яка прихована за укріпленням або знаходиться в окопі. Творці стверджують, що система на 300% ефективніша за звичайні розповсюджені гранатомети.

      "Розумні" кулі

      Їх розробляють в рамках дослідницьких програм Пентагону DARPA під назвою EXACTO (Extreme Accuracy Tasked Ordnance). Це спеціальні снаряди, які під час польоту можуть самі наводитися на ціль.

      Розумні кулі
      Куля EXACTO

      Зовсім недавно "розумні" кулі EXACTO витримали найскладніші випробування. Стрілок, використовуючи систему автоматичного наведення, неодноразово вразив рухомі цілі та об'єкти, які намагалися уникнути пострілу.

      Роботизована техніка

      Військових, які водять вантажівки, замінять на літальні апарати та інші транспортні засоби. За їх допомогою доставляють різні вантажі в бойові підрозділи. До робіт у цьому напрямку залучена американська компанія Lockheed Martin. Це дає можливість об'єднуватися в конвої і переміщатися в автоматичному режимі, як в міських умовах, так і на відкритій місцевості.

      Головним в системі є те, що вона може бути пристосована до будь-якого виду військового транспорту й він може стати повноцінним автомобілем-роботом. Крім того, до складу системи входить високоефективний оптичний локатор LIDAR, приймачі навігаційної системи GPS, які здатні працювати з сигналами інших супутникових систем.

      Озброєння на основі високоенергетичних лазерів

      "Гарячим" напрямком досліджень і розробок в області нових військових технологій є системи озброєнь на основі високоенергетичних лазерів (High Energy Laser, HEL).

      На цьому полі виступають такі гравці, як компанія Lockheed Martin, Rheinmetall, Northrop Grumman і Boeing, яка цілком успішно закінчила цикл польових випробувань мобільної лазерної установки HEL-MD (High Energy Laser Mobile Demonstrator).


      Лазер Lockheed Martin

      Під час випробувань ця установка успішно впоралася з покладеним на неї завданням і вразила в повітрі кілька безпілотних літальних апаратів. При чому рівень ураження артилерійських і мінометних снарядів перевищив поріг в 90%.

      "Рельсотрон"

      Це електромагнітна пушка, яка розробляється на замовлення ВМС США. Рейкове знаряддя може розігнати снаряд до набагато вищих швидкостей, ніж традиційні знаряддя.

      Рельсотрон
      Електромагнітна зброя "Рельсотрон"

      Швидкість, з якою снаряд залишає ствол "Рельсотрону" компанії BAE Systems, становить 7,5 мах, що дозволяє йому пролетіти понад 200 кілометрів. За такої швидкості снаряд отримує величезну кінетичну енергію, якої достатньо для поразки практично будь-якої мети.

      І це далеко не все. Ще є риба-робот, яка маскується під тунця і може виконувати бойові завдання в найскладніших умовах. Гвинтівки, які можуть стріляти з-за кута будинку, новітні дрони, камуфляжі для бійців. Відома на весь світ компанія DARPA взагалі бомбить новинки чи не щомісяця, розробляючи на замовлення міністерства оборони США.

      Ситуація в Україні

      На п’ятому році війни в Україні поки нічого нового не розробили. Вихвалялися "Булатом", хоча жодного на озброєнні немає, а бійці виконують бойові задачі на техніці, яка брала участь ще у боях в Афганістані.

      Булат
      Український "Булат"

      Загальний стан нашого озброєння залишає бажати кращого. Замість того, щоб робити все для зміцнення армії, вони крадуть гроші з бюджету, а саме в українців, платників податків.

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      У розслідуванні програми Дениса Бігуса "Наші гроші" йдеться про мотлох, який є військовою техніку, і ним пропонують боронити українську землю. Очевидно, вони не знають, що робити, коли "Беха" глохне на прострілюваному перехресті, на ворожій території. Не знають, що таке воювати в залізній касці. Не розуміють, що можуть вчасно не підвезти допомогу, бо багатостраждальний ЗІЛ вже ледь дихає.

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      Автор: Леонид Остальцев
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Укроборонпром Пентагон Оружие VETERANO блог Видеоблоги Новости США
      Источник: 24 канал
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