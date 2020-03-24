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      Лекарство от коронавируса: как на панике людей зарабатывают большие деньги

      Наши деньги - Читати новину українською

      Лекарства от коронавируса нет. Однако некоторые уверяют, что это не правда и предлагают свои чудо-препараты для лечения. Журналисты Bihus.Info выяснили, какие компании и лица хотят заработать большие денег на панике людей. Подробнее – читайте дальше.

      31 декабря появился первый официальный больной, а 5 марта учений Александр Гриневич заявил, что его уникальная, не имеющая аналогов разработка "Протефлазид" лечит коронавирус.

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      Творение Гриневича грандиозно вошло в новости и засело там. Он таскал пузырьки своего варева по всем местам, где были телекамеры. Карантин в Новых Санжарах? Вот вам коробочка. Первые пациенты в больницах? Ой, меня тут горадминистрация попросила привезти.


      Александр Гриневич / Фото: bagnet

      Компания Гриневича "Экофарм" настолько "крута", что производит аж два препарата. Они отличаются друг от друга только названиями и концентрацией. Состав у обоих одинаковый. "Протефлазид" это 96% спиртовая настойка двух травок.

      Гриневич взял зернышек, запарил в спирте и назвал лекарством от всего.

      Эта настойка якобы лечит от:

      • ОРВИ;
      • гриппа;
      • герпеса;
      • опоясывающего лишая;
      • ветряной оспы;
      • вируса Епштейна-Барра;
      • всех гепатитов;
      • СПИДа.

      И даже когда в Африке была вспышка Эболы – туда тоже отправили пару ящиков.

      Момент. Я не пытаюсь тут делать вид, типа я эксперт по лекарствам. У этой конторы на сайте очень много красивых слов о клинических исследованиях и какой-то невероятной 100% эффективности.

      Но чот смущает, все эти исследования эффективности это исключительно наши, местные, исследования.

      Просто небольшая украинская фирма случайно наткнулась на спасительную травку. И производит одно единственное лекарство, настаивая на спирту два сорняка. Его поисследовали украинские врачи и обнаружили, что оно лечит всё, от гриппа до СПИДА. А в эпидемию коронавируса – и коронавирус.

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      И я предположу, что эти исследования куплены. Как и врачи, которые обеспечили продажи этой настойки на 200 миллионов гривен в год.В судебном реестре влегкую находится уголовное дело о взятках врачам от "Экофарма" за назначение их чудо-препарата.

      Желание накосить бабла на страхе свойственно не только мелким жуликам. Но и фармкомпаниям. Достаточно большим. Достаточно циничным. И достаточно богатым, чтобы, а просто ввалить в разгар паники рекламу на плюсах.

      Но сейчас, конечно, никакие взятки не нужны. На волне паники из аптек "Протефлазид" просто вымели.

      Желание накосить бабла на страхе свойственно не только мелким жуликам, но и фармкомпаниям. Достаточно большим, достаточно циничным, и достаточно богатым.

      Больше – смотрите в программе.

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      Автор: Денис Бигус
      Теги: Коронавирус Covid-19 Фейки про коронавирус Лекарства Наши деньги
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