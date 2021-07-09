В Киеве продолжается масштабный фестиваль Atlas Weekend. Вживую послушать любимых исполнителей приехали тысячи украинцев. К знаменитостям, которые также посетили фестиваль, присоединилась и Леся Никитюк.

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Жаркий образ Леси Никитюк

Звезда обольстительно позировала в коротких джинсовых шортах, коричневом бюстгальтере и белой рубашке, которую завязала на талии. Наряд подчеркнул длинные стройные ноги знаменитости и ее красивый бюст. Также Леся выбрала для фотографии такой ракурс, с которого хорошо были видны все прелести ее роскошного тела.

Такой look она соединила с босоножками на высоком каблуке. Среди аксессуаров образ дополнила маленькая коричневая сумочка через плечо. Короткие белокурые волосы Никитюк уложила ровно, а на лице сделала безупречный макияж в натуральных оттенках.



Леся Никитюк на Atlas Weekend / Фото из инстаграма Леси Никитюк