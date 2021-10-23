Выращивать каннабис можно только дома

Теперь семья может на законных основаниях выращивать до четырех растений каннабиса у себя дома. Назначение его должно быть рекреационным.

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Выращивать каннабис можно внутри помещений или на свежем воздухе – на балконе, террасе или в саду.

Такой шаг является частью коалиционного соглашения, которое заключили в 2018 году либералы, социал-демократы и "зеленые".

Кстати, запрет на потребление и транспортировку каннабиса в общественных местах останется в силе. Кроме того, нельзя торговать продуктами каннабиса, за исключением семян. Его можно будет покупать в магазинах, в интернете или же импортировать.

Потребление и транспортировка до трех граммов каннабиса отныне будет классифицироваться как проступок, а не преступление.

Сейчас главная цель правительства – регулировать употребление и выращивание каннабиса в собственных стенах граждан,

– сказал сопрезидент "Зеленых" Мерис Шехович.

В будущем Люксембург планирует регулировать и крупномасштабное выращивание. Оно должно привести к развитию национального производства органической продукции.

Обратите внимание! По словам министра юстиции Сэма Тансона, полную легализацию каннабиса в Люксембурге немного приостановили. Это связано с пандемией, дипломатическими отношениями и международными ограничениями.