Вирощувати канабіс можна лише вдома

Тепер сім'я може на законних підставах вирощувати до чотирьох рослин канабісу у себе вдома. Призначення його має бути рекреаційним.

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Вирощувати канабіс можна всередині приміщень або на свіжому повітрі – на балконі, терасі або в саду.

Такий крок є частиною коаліційної угоди, яку уклали у 2018 році ліберали, соціал-демократами та "зелені".

До речі, заборона на споживання та транспортування канабісу в громадських місцях залишиться в силі. Крім того, не можна торгувати продуктами канабісу, за винятком насіння. Його можна буде купувати у магазинах, в інтернеті або ж імпортувати.

Споживання і транспортування до трьох грамів канабісу відтепер буде класифікуватися як проступок, а не злочин.

Наразі головна мета уряду – регулювати вживання та вирощування канабісу у власних стінах громадян,

– сказав співпрезидент "Зелених" Меріс Шехович.

У майбутньому Люксембург планує регулювати і великомасштабне вирощування. Воно має призвести до розвитку національного виробництва органічної продукції.

Зверніть увагу! За словами міністра юстиції Сема Тансона, повну легалізацію канабісу в Люксембурзі дещо призупинили. Це пов'язано з пандемію, дипломатичними відносинами і міжнародними обмеженнями.