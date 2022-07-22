Тело 76-летнего Лобачева обнаружила его жена в москве, в доме по Качалинской улице, передают росСМИ. Не исключается вероятность того, что мужчина мог совершить самоубийство. Отметим, что российские военные в войне против Украины сейчас этим и занимаются, уничтожая друг друга.

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Были проблемы с деньгами

Жена генерал-майора ФСБ сразу же вызвала полицейских. Они и установили, что у мужчины – огнестрельное ранение головы. Более того, рядом с ним нашли оружие, из которого стреляли. Речь идет о пистолете ТТ. Правоохранители не исключают, что таким образом Лобачев решил покончить жизнью.

И на это у него были веские причины. Жена генерала в отставке рассказала, что в последнее время он жаловался на головные боли. А еще страдал от проблем, связанных с деньгами. 76-летний мужчина набрался кредитов, а также был должен деньги своим родным.

Также есть информация о том, что у Лобачева было тяжелое заболевание, с которым он боролся. Как бы там ни было, но предсмертной записки он не оставил. Так что следствию предстоит еще выяснять, действительно ли это было самоубийство. Или же неплохо замаскированное под него устранение слишком много знавшего человека.

Разрешения на оружие не было

Во время обыска квартиры Лобачева правоохранители обнаружили:

карабин ОП-СКС,

ружье МЦ 21-12,

магазин для пистолета ТТ и патроны.

Интересно, что у генерал-майора в отставке не было документов, позволявших ему владеть тем же пистолетом ТТ, оружием, которое нашли прямо на месте убийства.

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