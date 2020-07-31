Луцкий террорист Максим Кривош объявил голодовку в СИЗО, – СМИ
Луцкий террорист Максим Кривош, который 21 июля в Луцке захватил автобус с заложниками, объявил голодовку в СИЗО. По словам адвоката, Кривоша не устраивают условия его содержания.
На Кривоша одевают наручники, когда он выходит из камеры
Кривоша не устраивают условия пребывания в следственном изоляторе, в частности, немотивированное применение наручников. Об этом сообщает ВолиньPost со ссылкой на адвоката задержанного Сергея Тиможинского.
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В первые дни пребывания в СИЗО, рассказал Тиможинский, наручники на Кривоша не одевали. Теперь наручники на нем каждый раз, когда он выходит из камеры. Это является нарушением, считает сам луцкий террорист, ведь он – лишь задержанный, а не осужденный.
В прокуратуре говорят, что от Кривоша жалоб не было
Еще, отметил адвокат, его подзащитному не выдают сменной одежды.
В прокуратуре изданию ответили, что прокуроры посещают Кривоша в СИЗО и им он никаких претензий не высказывал.
Коротко о захвате заложников в Луцке
- Утром 21 июля Максим Кривош захватил в центре Луцка автобус с 13 заложниками.
- Он сам позвонил в полицию и заявил, что имеет с собой взрывчатку и автомат.
- Террорист требовал, чтобы ключевые украинские политики и олигархи выложили в своих социальных сетях признание о том, что они – "террористы в законе". А президент Зеленский должен был записать видео с рекомендацией посмотреть фильм "Земляне".
- После того, как президент выполнил условие террориста, Кривош отпустил первых трех заложников.
- Примерно в 22:00 террорист сдался полиции, все люди были освобождены, никто не пострадал.
- Кривошу инкриминируют терроризм, захват заложников, покушение на жизнь правоохранителя и незаконное обращение с оружием.
- 23 июля суд взял под стражу террориста. Он будет находиться под стражей как минимум до 18 сентября без права на залог.