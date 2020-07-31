Луцкий террорист Максим Кривош, который 21 июля в Луцке захватил автобус с заложниками, объявил голодовку в СИЗО. По словам адвоката, Кривоша не устраивают условия его содержания.

На Кривоша одевают наручники, когда он выходит из камеры

Кривоша не устраивают условия пребывания в следственном изоляторе, в частности, немотивированное применение наручников. Об этом сообщает ВолиньPost со ссылкой на адвоката задержанного Сергея Тиможинского.

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В первые дни пребывания в СИЗО, рассказал Тиможинский, наручники на Кривоша не одевали. Теперь наручники на нем каждый раз, когда он выходит из камеры. Это является нарушением, считает сам луцкий террорист, ведь он – лишь задержанный, а не осужденный.

В прокуратуре говорят, что от Кривоша жалоб не было

Еще, отметил адвокат, его подзащитному не выдают сменной одежды.

В прокуратуре изданию ответили, что прокуроры посещают Кривоша в СИЗО и им он никаких претензий не высказывал.

Коротко о захвате заложников в Луцке