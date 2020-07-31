Луцький терорист Максим Кривош, який 21 липня у Луцьку захопив автобус з заручниками, оголосив голодування у СІЗО. За словами адвоката, Кривоша не влаштовують умови його утримання.

На Кривоша одягають кайданки, коли він виходить з камери

Кривоша не влаштовують умови перебування у слідчому ізоляторі, зокрема, невмотивоване застосування наручників. Про це повідомляє ВолиньPost з посиланням на адвоката затриманого Сергія Тиможинського.

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У перші дні перебування у СІЗО, розповів Тиможинський, кайданки на Кривоша не одягали. Тепер наручники на ньому щоразу, коли він виходить з камери. Це є порушенням, вважає сам луцький терорист, адже він – лише затриманий, а не засуджений.

У прокуратурі кажуть, що від Кривоша скарг не було

Ще, зазначив адвокат, його підзахисному не видають змінного одягу.

У прокуратурі виданню відповіли, що прокурори відвідують Кривоша у СІЗО і їм він жодних претензій не висловлював.

Коротко про захоплення заручників у Луцьку