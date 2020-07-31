Луцький терорист Максим Кривош оголосив голодування у СІЗО, – ЗМІ
Луцький терорист Максим Кривош, який 21 липня у Луцьку захопив автобус з заручниками, оголосив голодування у СІЗО. За словами адвоката, Кривоша не влаштовують умови його утримання.
На Кривоша одягають кайданки, коли він виходить з камери
Кривоша не влаштовують умови перебування у слідчому ізоляторі, зокрема, невмотивоване застосування наручників. Про це повідомляє ВолиньPost з посиланням на адвоката затриманого Сергія Тиможинського.
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У перші дні перебування у СІЗО, розповів Тиможинський, кайданки на Кривоша не одягали. Тепер наручники на ньому щоразу, коли він виходить з камери. Це є порушенням, вважає сам луцький терорист, адже він – лише затриманий, а не засуджений.
У прокуратурі кажуть, що від Кривоша скарг не було
Ще, зазначив адвокат, його підзахисному не видають змінного одягу.
У прокуратурі виданню відповіли, що прокурори відвідують Кривоша у СІЗО і їм він жодних претензій не висловлював.
Коротко про захоплення заручників у Луцьку
- Зранку 21 липня Максим Кривош захопив у центрі Луцька автобус з 13 заручниками.
- Він сам зателефонував у поліцію й заявив, що має з собою вибухівку і автомат.
- Терорист вимагав, аби ключові українські політики й олігархи виклали у своїх соціальних мережах зізнання про те, що вони – "терористи в законі". А президент Зеленський мав записати відео з рекомендацією подивитися фільм "Земляни".
- Після того, як президент виконав умову терориста, Кривош відпустив перших трьох заручників.
- Приблизно о 22:00 терорист здався поліції, всі люди були звільнені, ніхто не постраждав.
- Кривошу інкримінують тероризм, захоплення заручників, замах на життя правоохоронця та незаконне поводження зі зброєю.
- 23 липня суд взяв під варту терориста. Він перебуватиме під вартою щонайменше до 18 вересня без права на заставу.