Убийство произошло 9 октября. 78-летнюю жительницу Львова госпитализировали в больницу, где она позже умерла.

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Во Львове пенсионерку убили ради продуктов и 700 гривен

Так, в больницу привезли жительницу Львова, у которой диагностировали открытую черепно-мозговую травму. Как оказалось, женщина получила травмы в результате нападения на территории одного из львовских учебных заведений на улице Под Голоском.

По данным правоохранителей, женщина возвращалась с дачи домой, когда на нее напали двое злоумышленников. Один из них нанес ей многочисленные удары металлической арматурой по голове, от которых пенсионера потеряла сознание.

Нападавшие отобрали у пенсионерки хозяйственную сумку с продуктами, 700 гривен и сбежали. Позже пострадавшую женщину нашли прохожие и вызвали скорую помощь.

Позже правоохранители задержали двух жителей Закарпатской области возрастом 30 и 43 года. Им уже сообщили о подозрении. Мужчинам грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.



Убийца пенсионерки во Львове / фото полиции



Мужчина, который убил пенсионерку / фото полиции

Что известно о пострадавшей пенсионерке

Позже стало известно, что потерпевшая бабушка умерла в больнице.

16 октября в 11:50 перестало биться сердце моей мамы Анны. Она прожила 78 лет. Зарезали цыгане, которые поселились в лесу в районе Голоско, напротив наших домов,

– рассказала дочь погибшей Мария Назаркевич.



Пострадавшая пенсионерка / фото из соцсетей

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