Сообщает 24 Канал со ссылкой на zahid.net. Пострадавший был доставлен в реанимацию с тяжелыми травмами, но, к сожалению, спасти его жизнь не удалось.

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Что известно о трагическом инциденте во Львове

Согласно материалам дела, обнародованным в судебном реестре, событие произошло ночью 6 сентября 2024 года в одном из двухзвездочных отелей Львова. Военный, который находился в состоянии алкогольного опьянения, во время внезапного конфликта в своем номере сильно избил мужчину, который попал в реанимацию в тяжелом состоянии и впоследствии скончался от травм.

Полиция открыла уголовное дело за тяжелые телесные повреждения, приведшие к смерти.

Правоохранители также установили, что той ночью, кроме избиения, обвиняемый металлической палкой изнасиловал мужчину. По данному факту было возбуждено еще одно уголовное производство.

Из судебных постановлений известно, что обвиняемый является уроженцем Запорожской области и проходит военную службу по контракту. Он сообщил суду, что возвращался в воинскую часть с учений в Великобритании и остановился во Львове. Обвиняемый просил суд не помещать его в СИЗО, поскольку намерен продолжать военную службу.

Также из материалов дела не до конца понятно, был ли человек, которого обвиняемый до смерти избил, также военнослужащим. Сейчас суд принял решение о мере пресечения для задержанного – содержание под стражей без права на внесение залога.