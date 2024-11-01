Повідомляє 24 Канал з посиланням на zahid.net. Потерпілого було доправлено до реанімації із важкими травмами, але, на жаль, врятувати його життя не вдалося.

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Що відомо про трагічний інцидент у Львові

Згідно з матеріалами справи, оприлюдненими у судовому реєстрі, подія трапилася вночі 6 вересня 2024 року в одному з двозіркових готелів Львова. Військовий, який перебував в стані алкогольного сп’яніння, під час раптового конфлікту у своєму номері сильно побив чоловіка, який потрапив до реанімації у важкому стані і згодом помер від травм.

Поліція відкрила кримінальну справу за важкі тілесні ушкодження, що призвели до смерті.

Правоохоронці також встановили, що тієї ночі, окрім побиття, обвинувачений металевою палицею зґвалтував чоловіка. За цим фактом було порушено ще одне кримінальне провадження.

З судових ухвал відомо, що обвинувачений є уродженцем Запорізької області і проходить військову службу за контрактом. Він повідомив суду, що повертався до військової частини з навчань у Великій Британії та зупинився у Львові. Обвинувачений просив суд не поміщати його до СІЗО, оскільки має намір продовжувати військову службу.

Також з матеріалів справи не до кінця зрозуміло, чи був чоловік, якого обвинувачений до смерті побив, також військовослужбовцем. Наразі суд ухвалив рішення про запобіжний захід для затриманого – тримання під вартою без права на внесення застави.