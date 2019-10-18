Марлен Шкандаль о войне, политиках, пидарас*х и умении думать

Про КиевПрайд, войну и о том, чем геи отличаются от пида**сов – в эксклюзивном и ламающем стереотипы интервью с одной из самых популярных драг-квин в Украине.

Много лет назад Александр Данилин со своей тогдашней девушкой оказался на дружеской вечеринке, где ему предложили примерить женское платье. С веселого пьяного спора началась история образа, в котором Александр стал известен во многих странах – так появилась драг-квин (или травести-дива, как нам привычнее) Марлен Шкандаль.

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Кто такие драг-квин? Это артисты, которые развлекают публику, используя образы противоположного пола. Как правило, это – мужчины, которые выступают в женских образах в своих шоу. По одной из версий, "драг-квин" – это аббревиатура начальных букв английского выражения "одетый как девушка" (dressed resembling a girl).



В своих номерах драг-квин часто используют преувеличение определенных особенностей или характеристик для гротескного, драматического или сатирического эффекта. Целью их переодевания служит именно развлечение зрителя, а не для получения сексуального удовольствия.



В случае переодевания исполнительниц женского пола в мужскую одежду с той же целью их называют драг-кинг.

Сегодня Александр – и в образе, и без – помимо работы в шоу-бизнесе активно занимается волонтерством. Он много делает для защиты прав ЛГБТИ-сообщества и развития сексуального образования в Украине. А также для поддержки ветеранов российско-украинской войны. В том числе тех, которые открыто заявили о своей ориентации.

После истории с нападением на ветерана Василия Давиденко, которого пять человек избили за его сексуальную ориентацию, такая защита прав ЛГБТИ-сообщества стала особенно актуальной.

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О том, зачем проводят Марши равенства, и о том, о чем никогда не спрашивают у драг-квин – о стереотипах и их влиянии на способность думать; о перевоплощении в Марлен, а также о том, почему важно помнить о последствиях войны, Александр рассказал в интервью 24 каналу.



Александр Данилин / Фото: 24 канал

Ты был строителем, который на спор, выпив, надел женское платье. Так?

Ну, если коротко, то да. Но слушай, я же строителем был не так, чтобы по призванию. Это долгая история, как я строительное образование получил.

Очень долгая?

Меня воспитывали бабушки. Одна была заслуженным преподавателем СССР. Вторая – заслуженной артисткой Украины. Когда у бабушки обнаружили рак, она стала религиозной и сменила сцену на кафедру – стала преподавателем истории архитектуры по второму образованию.

Когда она уже была совсем плоха, то взяла с меня обещание, что я, в первую очередь, получу строительное образование, а уже потом – театральное, о котором мечтал. Я слово свое держу. Так что я – дипломированный строитель. В театральный так и не пошел, пришлось работать. Увы…

При этом ты еще и иподьякон?

Да. С подачи бабушки же. Она ушла в религию с головой. В детстве, когда все дети на каникулах ездили в лагеря, я на три месяца отправлялся в Святогорский монастырь. По выходным одноклассники отдыхали с родителями, а я шел служить в церковь. Вот так четыре года и провел в алтаре и на клиросе. Кстати, именно хор и давал ту отдушину и возможность петь перед публикой, в которой я так нуждался.

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При этом у нас дома осталось много светской литературы. В том числе – по истории. Я глубоко убежден: если бы люди помнили и знали свою историю, ни одной войны в мире, кроме самой первой, не было бы вообще. Но мы не помним, поэтому и происходит всё это дерьмо – история циклична. Все политики обещают нам светлое будущее, но все врут и гробят нас ради того, чтобы обустроить собственное настоящее.

Я страшно жадный ко знаниям! Даже газеты до сих пор читаю. Я из "староверов" – мне нужна бумага. Когда еду в транспорте, мне лучше уткнуться в книгу или газету и читать. Людей рассматривать мне не особо интересно. Читать с электронных носителей не люблю – и так кучу времени в гаджетах проводим. А запах свежей типографии – это незаменимо. Такой вот, если хотите, фетиш у меня.

Переключения между тобой, Марлен и всеми другими образами – как они происходят?

Что значит "переключения"? Марлен – это тоже я. У меня же не раздвоение личности! Тут работает немного приспособленческая модель поведения. Например, в образе Марлен я могу позволить себе определенный, более фривольный формат высказываний, переступая грани субординации, которая от Александра будет неуместной. Люди психологически от Марлен воспринимают подъе*ы легче, как от персонажа, – дань жанру, с юмором.

В чем разница между Сашей и Марлен?

Как Саша я стараюсь больше быть в тени. Мне на работе настолько хватает общения, что я без образа стараюсь больше молчать, читать и быть с самим собой.

В ночной клубной жизни я работаю с 2004 года. Сначала был пиджеем, с 2006 года перешел в травести. Эта работа очень тесно связана с общением и с людьми. Круто, когда это общение продуктивное и интересное. Но чаще всего это – переливание воды из пустого в порожнее. Тратить на это время – непозволительная роскошь, у меня его, времени, – не так много.



Александр Данилин / Фото: 24 канал

Все эти мобильные приложения, которые позволяют представить себя лет через 50, – это шикарно! Они напоминают людям, как быстро течет время и что жить нужно сейчас. Не вчера, не завтра, а сегодня. Я так впечатлился видом себя старого, что даже пошел в спортзал с перепугу. Ну там, правда, был еще спор с нашими ЛГБТИ ветеранами АТО… Как-то заговорили про зал, я заинтересовался, а они начали меня троллить типа: "Ой Боже! Качалка и ты? Новый анекдот для бедных. Похихикаем все дружно". А я не люблю, когда во мне сомневаются. Вот так они и проспорили.

Кто такие в понятии людей драг-квин? Это бесполый персонаж, с которым все житейское никак не ассоциируется. Никому и в голову не приходит, что за образом стоит обычный человек, мужчина, личность. Видят только Марлен. Все знают Верку Сердючку, но мало кто задумывался, кто такой Андрей Данилко и чем он живет. Это – очень грубый пример, но суть ясна.

Это отражается и на личной жизни. Потому что люди хотят встречаться с живыми людьми, а травести априори не рассматривают как потенциальных партнеров. В восприятии зрителей мы – просто бесполый образ, явление. Как свинка Пеппа.

То есть, мало кого интересует, кто ты вне образа?

Увы.

Почему? Это же самое интересное!

Для вас, журналистов – да. Для большинства людей – нет.



Александр Данилин / Фото: 24 канал

Что большинство людей не понимает про трансух?

Во-первых, давай сразу разберемся. Слово "трансуха" – наш субкультурный термин, которым друг друга можем называть только мы. Это как "ниггером ниггера может назвать только ниггер", а другим – нельзя.

Как вас называет большинство?

Так вот в том-то и дело, что невежественное большинство называет трансухами. Но это в корне неверно. Изначально трансвестит – это гетеросексуальный мужчина, получающий сексуальное удовлетворение от переодевания в женское. Поэтому трансухи – это, девочки, скорее ваши мужья, которые втихаря одевают ваши чулочки и рукоблудничают втихаря.

Мы – DRAG-QUEEN. Это понятие зародилось в 1960-1970-е в ЛГБТ-сообществе афроамериканцев Нью-Йорка. Тогда отвергнутыми на улице оказалось очень много социально уязвимых подростков, которых выгнали из дома, потому что семьи не принимали их гомосексуальность, гендерную самоидентичность или даже ВИЧ-статус (и таких были тысячи в 70-е).



Александр Данилин / Фото: 24 канал

Они объединялись и создавали для себя особые "дома экстравагантности". Отдушиной им служили так называемые "балы", где "дома" соревновались в танцевальных дефиле. Посмотри сериал "Поза", там все хорошо показано. Вывела все это на международный уровень и на уровень культуры певица Мадонна со своим клипом "Vogue". Собственно, этим балам мы и обязаны одноимённым стилем танца.

У нас вплоть до последних десяти лет артистов моего жанра называли травести-артистами, травести дивами. Хотя в мире такого понятия нет, везде это называется "драг-квин".

Ты отслеживал, как у нас менялась история восприятия этого жанра?

До конца ХІХ века мужикам в принципе не было зазорно переодеваться в женщин. В театрах мужчины повсеместно играли женские роли. Потом все изменилось. Нам неприятие этой темы навязали с приходом коммунизма. Это я говорю не потому, что сейчас модно всё списывать на "советы", а потому, что так оно и есть. При социализме все должны были стать одинаковыми, права на разнообразие не было ни у кого. Понятие травести существовало, но применялось в основном к женщинам, которые играли детские роли в театрах.

Гей-сообщество само по себе очень яркое, что в мировоззрение советской власти не вписывалось. Плюс – две мировые войны. Был огромный дефицит мужчин, эта тема была, в общем-то, даже не к месту. Была необходимость в решении демографического кризиса. Кроме того, не забывай, что на пид***сах легче всего выехать.

В плане популизма?

Конечно.

А куда выехать?

Куда угодно. Посмотри на спичи наших современных политиков. Хрен с ним, что социальная политика проваливается, они лучше будут дискутировать о "гей-парадах", чем о нищете в стране. Назвал кого-то "пид**ом" – и вокруг тебя тут же начнется информационный срач. Сказал: "Моей бабушки пенсии на жизнь не хватает", – скажут: "Ну, у нас у всех жизнь тяжелая".



Александр Данилин / Фото: 24 канал

Это – омерзительное выезжание на теме, которая резонансная и финансово для политиков гораздо менее затратна, чем решение глобальных социальных проблем. Из нас пытаются делать грушу для битья. Но ЛГБТИ – не то сообщество, которое будет молчать. Отвлекают за счёт нас от насущных проблем, но при этом и думать не пытаются, что тем самым раздувают и без того непростую ситуацию с толерантностью. А ведь народ в большинстве своем – это стадо. Они не вдумываются. Думать – это привилегия. Вот вам и разница между геями и пид**асами.

Гей-сообщество и ЛГБТИ-сообщество, это – разные вещи?

Гей-сообщество – это узкий круг людей. Кроме геев есть бисексуалы, лесбиянки, асексуалы, агендеры, трансгендеры, бинарные, небинарные – определений сексуальности и самоидентичности множество. Я, когда попал во всю эту волонтерскую историю, охренел, сколько всего бывает. Думал, что точно знаю о себе всё, но оказалось – что не всё так однозначно. Все вместе мы – ЛГБТИК+. И в своём разнообразии мы прекрасны.

Почему в любом изображении радуги у нас видят символику ЛГБТИ?

Потому что думать мало кто хочет. Радужный флаг – это флаг не геев, а всех представителей секс-меньшинств. На этом флаге – шесть цветов, без голубого, как ни парадоксально. У каждой группы есть ещё свой флаг.

Ты говоришь, что думать – это привилегия. Думающих людей, по твоим наблюдениям, в нашей стране много?

Умная, думающая нация – это враг правительства. Любого. Но сейчас у нас люди начинают потихооонечку думать и становятся более сознательными. Это радует.



Александр Данилин / Фото: 24 канал

Свобода слова – это очень важно. В России много думающих и понимающих людей. Но из-за диктаторской политики они просто не имеют возможности высказывать свои мысли. А когда у них вступит в силу закон об интернете, то даже у думающих людей там пропадёт возможность черпать хоть какую-то информацию. Человека можно научить читать, но не думать. Но когда нет источников информации – это пи*дец. Это начинается промывание мозгов. Информационная политика очень много решает. Наше время показывает, что митинги с певцами и баянами уже не работают. Рулит всем интернет. Благодаря ему и молодежь уже начинает жить политической жизнью. За счет этого, как мне кажется, у нас все и будет хорошо. Осознание своей важности в государстве наконец дошло до людей.

Почему тебя занесло в волонтерство?

В той или иной мере я занимался им всегда. Просто недавно пришлось плотно за это взяться. Нас на Киевпрайде из-за финансовых проблем лишили платформы за неделю до мероприятия. Тогда мы с коллегами и решили кинуть клич в соцсетях о сборе средств. И собрали деньги. Причем собрали даже больше, чем нужно. Часть денег осталась у меня на карточке до сих пор. Резонанс был сумасшедший. Мы зарегистрировали общественную организацию "Платформа Королев". Сейчас, кроме всего прочего, планируем снять качественный информационный ролик о том, кто такие ЛГБТИ, драг-квин и о нашем движении.

Думаешь, широкой аудитории такое видео зайдет?

Зайдет. Если люди агрессируют – это защитная реакция на то, чего они не знают. Поэтому просветительский ролик важен. От уровня просвещенности и образованности населения зависит уровень социальной жизни нации в целом и толерантность каждого в частности.



Александр Данилин / Фото: 24 канал

Есть противники прайдов, которые мотивируют свою позицию достаточно популярной мыслью: "Я не против геев, но зачем они маршами ходят? Пусть себе дома тихо сидят и не высовываются". Почему тихо сидеть дома – не вариант?

Знаешь, я тоже не сторонник позиции "Я гей – и горжусь этим". Тут нет повода для гордости. Как и нет повода для стыда. Это все равно, что гордиться тем, что я люблю зеленый цвет. Чем тут гордиться? Любовь – это само собой разумеющееся понятие. Но сидеть дома тихо – это залечивание, а не лечение такой хвори, как ГОМОФОБИЯ!

Тут вопрос не в сексе, а в законодательных, социальных и правовых вопросах. Ты можешь 50 лет прожить с человеком, пережить и рай, и ад, нажить имущество. Но случись что – ты даже в больницу к нему не зайдёшь, имущество получат его родственники, которые и не общались с ним 50 лет после того, как его из дома выгнали за ориентацию. Для государства вы друг другу чужие. Вообще не существует никакого официального правового статуса у таких отношений. Дикость.



Александр Данилин / Фото: 24 канал

Когда ты с людьми начинаешь разговаривать, каждый из них по отдельности понимает, о чем речь, и соглашается с тобой. Но когда они оказываются в толпе – все вместе тут же превращаются в стадо, которое ненавидит все, что отличается.

Все люди, которые приходят на Киевпрайд просто на нас покричать, – это отдельная история. Уже было не одно журналистское расследование, которое показало, что эти люди ходят на разные митинги и кричат за деньги. Есть неофициальные организации, в которые можно прийти и заказать вот такую толпу, которая будет кричать – где скажут и что скажут. Если бы мы им заплатили на 500 гривен больше – они точно так же пришли бы и кричали в нашу поддержку. Но в этом и отличие – мы идем на Марш Равенства по зову сердца и с добром, а не с ненавистью и за деньги.

Самый смешной хейтер, который у тебя был?

Несколько моих бывших, которые стояли по ту сторону баррикад и орали "Смерть педикам!", а вечером в клубе лизались друг с другом на танцполе. Это было самое смешное.

Человеческое нутро – оно не обобщается. Оно настолько многогранно и разнообразно, что ты его никак не всунешь ни в какие рамки. Все думают, что травести артист или гей манерно, в стиле "Ой, Боже мой, дефАчкиии" говорят только о колготках и косметике. А ни*уя! Мы с вами воюем на фронте, работаем на стройках и в офисе, мы делаем вас в бизнесе, и вы абсолютно не догадываетесь, что ночью с нами кто-то то же самое делает в постели. Люди настолько разные и стереотипами мыслить о них – это анахронизм! Я же тоже не особо похож на строителя, правда?



Александр Данилин / Фото: 24 канал

Меня летом поразила история с молодыми людьми, которые пришли на прайд с презервативами, заполненными содержимым биотуалетов. Просто потому, что мне удивительно, как можно часть своей жизни буквально потратить на говно…

Знаешь, меня бесит, когда я сталкиваюсь с вещами, которым нет никакого логического объяснения. Вот тут – его нет. Здоровые мужики несколько дней колупались в говне, чтобы покидаться какашками в геев… Миллионы лет прошло с момента, когда обезьяна отбросила какашку и взяла в руки палку. Тут на них эволюция резко отмотала назад. Работать никто не хочет, экономику страны поднимать некому, а они идут разбирать туалеты, чтобы в кого-то калом покидать?! Ну, мать вашу, ну найдите себе нормальное занятие. Пойди сексом займись с женой, с ребенком в зоопарк сходи, книгу прочитай, найди роботу – сделай хоть что-то осмысленное!

Как-то изменилось поведение той толпы, которая приходит покричать против проведения прайда за последние годы?

Она стала меньше и стала сдержаннее. Мы не берем в расчет этих говнометчиков, они – случай для специалистов. Нам уже не кричат "Смерть пид*рам", уже кричат "Смерть ЛГБТ" или "Бог вас покарает". Правда, весь прайд для них это, все еще, "гей-парад". Хотя прайд – это целая неделя всяческих мероприятий для и о ЛГБТИ+. На самом Марше именно геев не так уж и много. Где-то 10%. Еще столько же – лесбиянок, еще 30% – другие представители ЛГБТИ. Все остальные – гетеросексуалы, которые не имеют никакого прямого отношения к сообществу, а просто пришли нас поддержать. Все люди вышли за свободу и равенство. Потому "МАРШ РАВЕНСТВА", а не "гей-парад"!

На прайде была колонна военных. Среди них большинство были гетеросексуалы. Они пришли поддержать своих открытых ЛГБТИ-побратимов, с которыми прошли Донбасс, окопы, войну... Военных, которые открыто могут заявить о своей ориентации, там человек 5-6 было. Я знаю многих военных, которые открыто не могут заявить о своей гомосексуальности по тем или иным причинам. Это огромное несчастье – жить чужой жизнью и в страхе лишь из-за того, что любишь иначе.



Александр Данилин / Фото: 24 канал

В ваши планы на прайде входит похищение, развращение и прочие нехорошие действия с чужими детьми или мужьями?

Ой, это вообще удивительный идиотизм! "Они хотят украсть наших мужей!"! Бля*ь. Мы тут друг с другом перезнакомиться никак не можем, чтобы своего единственного найти, нах*р нам еще и ваши? Со своими бы разобраться.

По поводу детей. На эти обвинения у меня всегда один контраргумент: ребята, мне 30 лет, меня родили и воспитывали гетеросексуалы. Всех нас родили и воспитывали гетеросексуалы. Мне пропагандировался традиционный для постсоветского пространства идеал семьи: папа-мама-дети, церковь, дружба, жвачка… И что? Я полдетства провел в монастыре. И что? Не работает в этом вопросе пропаганда! 99% педофилов гетеросексуальны. Склонность к педофилии – это не вопрос ориентации, а сфера психического сексуального расстройства.



Александр Данилин / Фото: 24 канал

Я в прошлом году одному депутату, который за нами из года в год ходил на все мероприятия и кричал против нас всякое мракобесие, сказал, что он же сам нас популяризует, делая на этом вот такой акцент. Он ходит на каждый прайд, смотрит, слушает все, что мы говорим. Я ему на эфире как-то сказал: "Вот вы же за нами ходите все время, слушаете, мы свою гомопропаганду на вас распространяем. И как, работает? А давайте сексом займемся?"

Согласился?

Нет. Если у нас пропаганда, то почему на нем не сработало? Хотя, меня бы больше испугало, если бы он согласился. Когда оппонентам говоришь контраргументы, которые никак невозможно оспорить, они в ход пускают популистские речевки, библейские кричалки и конструктивный разговор заканчивается моментально.

Не нужно сводить все только к сексу. Это вопрос социальной защиты, места в обществе, права на счастливую жизнь. Секс тут второстепенен. Никто же не собирается заниматься сексом на улице. Мы просто хотим жить свободно. Мы хотим убрать пункт осуждения кого-либо за его внешний вид, ориентацию, образ жизни. Мы хотим искоренить осуждение тех, кто отличается. Это касается не только ЛГБТИ. Это касается людей с другим цветом кожи, вероисповеданием, внешним видом. Осуждать людей за то, что они делают с собой и со своей жизнью – нельзя.



Александр Данилин / Фото: 24 канал

Как научиться жить, не оглядываясь на то, что о тебе скажут люди?

Для этого нужно полюбить себя. И начать думать. Думать – это всегда в первую очередь. Потому что как только начинаешь думать, то чужое мнение перестает тебя задевать. И ещё осознать, что ты у себя один и что никто из осуждающих не придет на помощь, случись что, а будут думать только о себе. Тогда почему тебя должно волновать их мнение?

Почему?

Потому что понимаешь, что всем вокруг на тебя насрать. Ты можешь быть на коне, а через три минуты приходит новый кумир с конем и о тебе забывают. Сейчас ты встречаешь человека, который кричит: "Ой, смотрите – пидар*с!", через минуту этот человек заходит за угол и точно так же кричит: "Смотрите, черножо*ая пошла!". Еще через минуту он про "черножо*ую" забудет и будет кричать про кого-то другого.



Александр Данилин / Фото: 24 канал

Этот крикун, на самом деле, несчастен. Счастливый человек, живущий полноценной жизнью, никогда не станет лезть в чужую и осуждать иных. Ему есть чем заняться. Жизнь – она такая короткая! Никогда не знаешь, из-за какого угла вылетит машина, которая тебя собьет. Жить нужно для себя, любить себя, потому что кроме тебя этого никто не сделает.

Последнее время мода на массовую помощь военному госпиталю спала. Но, тем не менее, недавно ты поехал отдавать военному госпиталю много важного и нужного там. Почему?

Слушай, мы же не ради моды поехали.

Наша группа решила, что деньги, которые собрали на организацию "Платформы Королев", частично нужно направить на госпиталь. Один из наших донаторов дал контакты волонтера Наташи Юсуповой. Мы связались, спросили, что ребятам нужно, купили, что она попросила. И привезли.

Поездка в госпиталь тебя впечатлила?

Да.

Чем?

Мы каждый день, вроде бы, слышим о войне. Но там я увидел последствия этой войны. Много молодых пацанов, которым впору мяч гонять и за девками бегать, жизни радоваться, лежат там в госпитале без рук, без ног. И сейчас они тупо никому не нужны.

Нас просили купить им чего-то сладкого. Не лекарств. Вкусняшек. Им радостей жизни хочется. Все привозят галеты, а им хочется сладких вафель. Им хочется эмоций, забыть о войне и ощутить, что они нужны нам и все было не зря!

Почему про войну важно помнить?

Это вот к разговору о том, что нужно знать свою историю. Нужно помнить не столько про войну, сколько знать и помнить про ее последствия. Чтобы никогда не допускать больше повторений. Это касается не какого-то конкретного конфликта, а вообще всего человечества.



Александр Данилин / Фото: 24 канал

После КиевПрайда многие российские СМИ писали, что в Киеве нужно провести русский марш, чтобы очистить город от скверны и напомнить украинцам про духовные скрепы. Россия на самом деле такая духовная страна?

Да куда там! Больше тебе скажу, меня после КиевПрайда даже приглашали на российское ток-шоу, но я отказался, потому что понимал, зачем это делается. В России пропагандистская машина делает то, что на голову не натянешь. С духовностью ничего общего это не имеет. Это – фестиваль маразма. Там не просто не работают аргументы, там их даже слушать никто не станет.

У меня там много друзей, я к ним туда ездил. Но это все люди, которые умеют думать. Ко мне люди подходили, извинялись за Путина и его политику. Понимаешь, есть небольшой клочок земли в центре Москвы за красной стеной, где сидят пидара*ы, которые несут за все ответственность. Люди же, по большому счету, рождаются одинаковые на любом континенте и в любой стране. Все решает то, какую информацию вложить им в голову. И то, научили ли людей думать или их научили слушаться, и определяет общество.

Янина Соколова после вот таких заявлений говорила, что после того, как российские политики решат провести в Киеве русский марш, то украинские националисты объединятся с ЛГБТИ-активистами, чтобы гнать участников русского марша подальше от нашей границы факелами и страпонами. Это возможно?

Вряд ли. Понимаешь, у ЛГБТИ-движения все акции носят пацифистский характер. На каждом прайде все лозунги – за любовь. Общая идея заключается в том, что нельзя унижать человеческое достоинство.

Ну и, опять-таки, гнать фалоимитаторами? Серьёзно?! Зачем нам фалоимитаторы, если в каждой паре у нас есть свои два живых "инструмента"?



Александр Данилин / Фото: 24 канал

По способам заработка в жанре травести. Ты рассказывал, что это могут быть и шоу, и гастроли, и мальчишники... Вот на мальчишники кто приглашает драг-квин?

Совершенно разные люди. Это популярно. Лет 8-10 назад девчонки на девичники приглашали. На свадьбе же невеста не может всех гостей развлекать весь вечер, бегать с бубном и делать всем "эгегегей!". Не у каждой невесты в компании есть подружка-зажигалочка. Обычный тамада с перекатыванием яйца через штанину – пережиток прошлого. Вот они и заказывают себе артистку, которая делает всем настроение, а сами просто сидят и расслабляются. Это же не такая работа, когда я приехал, со мной пофоткались, и мы дальше сидим вместе бухаем. Я, по сути, несу ответственность за настроение компании в течении всей вечеринки.

Для мальчишника, кажется, согласно стереотипам, надо же брать не травести-диву, а стриптизерш...

Подожди. Во-первых: кто отменял стриптизерш? Во-вторых, уже не лихие 1990-е. Стрипклубов натыкано возле каждой станции метро, буквально. Этим уже никого не удивишь.

Меня, в первую очередь, заказывают, чтобы удивить. Не все же гости жениха видели травести-шоу или были в гей-клубах. Максимум, что знает большинство, это что такое есть. Поэтому такое приглашение – это достаточно экстравагантно.



Александр Данилин / Фото: 24 канал

Опять-таки, большинство же рассчитывает, что они приедут, а там – бухло и телки. А тут вдруг – оп! – лимузин, трансуха в платье невесты, и мы едем к Вечному огню фотографироваться ночью. Вот это уже – реально интересно!

Самый большой стереотип о мире травести, который надо ломать…

Да не надо ничего ломать! Нужно доносить людям информацию, что травести – это не толпа извращенцев, которые поджидают ваших мужей в темных закоулках, чтобы тут же их изнасиловать. Что это – многогранный жанр поп-культуры, и с нами жизнь ярче и веселее.

Что тебе больше всего хочется донести своей аудитории, ну, кроме того, что надо думать?

Я хочу отвлечь людей. Все эти перья, шоу и фейерверки из ушей нужны, чтобы люди, придя в клуб, просто забыли о своей каморке в офисе, о вечно достающем декане факультета, о сером мире. На наших шоу люди могут просто отдохнуть на территории, которая немного отличается от их обыденного окружения.



Александр Данилин / Фото: 24 канал

Люди приходят на мои шоу, в конце концов, чтобы просто побыть собой. Вот, попробуй одеть костюм чебурека и ходи в нем шесть дней, не переставая изображать из себя чебурек. На седьмой день тебе захочется его сжечь и снова стать собой. Вот тут – то же самое. Просто вдумайся в сам маразм: люди мечтают просто существовать и быть самими собой. Представь, что тебя бы люто п*здили за то, что ты носишь лифчик или красишь ресницы, или ходишь босиком, или пользуешься прокладками, если вдруг об этом кто-то узнает. Ничего из этого не касается никого, кроме тебя. Ну вот неприятно же, правда? К нам люди приходят побыть собой, потому что знают, что это – территория свободы.

Для того, чтобы научиться не оглядываться на мнение окружающих, нужна смелость?

Для этого нужно упасть на дно, чтобы было от чего отталкиваться. Когда терять больше нечего и приходит осознание того, что ты у себя один. И осознать, что твоя ориентация – это не то, о чем стоит говорить шепотом, ведь ты ни в чем не виноват и постыдного ничего в этом нет. Пусть стыдно будет тем, кто осуждает. Это они невежды.

Свобода – это как?

Это когда ты можешь делать то, и жить так, как ты считаешь нужным. Ее важно не путать со вседозволенностью, когда то, что ты делаешь или говоришь, затрагивает чужую свободу. Если ты в своей свободе затрагиваешь чье-то достоинство или чужую свободу – это уже беспредел.



Александр Данилин / Фото: 24 канал

Сексуальное образование – это важно?

Обязательно! Когда ты делаешь слова "член", "влагалище" и "секс" табуированными, ребенок их воспринимает как что-то постыдное. Это все – про наше тело. В нем нет ничего постыдного. Сексуальные отношения между людьми – это нормально. Детям нужно об этом рассказывать. Тогда они не будут стесняться своей идентичности и подростковых суицидов станет меньше!

О чем тебя никогда не спрашивают журналисты?

О многом. Никогда никто не спрашивает, как мне – человеку Саше – живется. Все задают вопросы только про ЛГБТИ, Марлен или профессию. Саша никому не интересен. Это не плохо и не хорошо. Это – данность.

Сексуальность для тебя – она какая?

Она разная. Я себя, скорее, отношу к пансексуалам. Это люди, которых возбуждает личностная составляющая человека. Внешне человек может быть с пузиком и не самым симпатичным лицом, но это – невероятно харизматичная и яркая личность. Вот это меня возбуждает. Или наоборот – фигура бога, лицо с обложки, но как только открывает рот… Это фиаско.

Это никак не связано ни с полом человека, ни с понятием бисексуальности. Просто люблю мозги и чувство юмора.