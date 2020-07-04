Массовая драка со стрельбой в Киеве: появилась реакция Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский после массовой драки со стрельбой в Киеве обратился к генеральному прокурору Ирине Венедиктовой и министру внутренних дел Арсену Авакову. Глава государства требует от них обеспечить эффективную координацию работы по недопущению эскалации насилия на украинских улицах.
Зеленский обратился к Авакову и Венедиктовой: что известно
Заявление Зеленского прозвучало после массовой стрельбы с дракой в Киеве. Слова президента передала его пресс-служба.
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Так, Зеленский отметил, что нарушение общественного порядка, незаконный оборот и применение оружия, многочисленные нападения на граждан, в том числе с применением насилия, вызывают серьезную обеспокоенность.
Требую от Генерального прокурора и министра внутренних дел системной и слаженной координации в работе, направленной на недопущение эскалации насилия на улицах страны, принятия понятных и эффективных превентивных мер для предотвращения этого и обеспечения мирной и спокойной жизни граждан Украины,
– отметил президент.
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Коротко о стрельбе с дракой в центре Киева
- Инцидент произошел утром 4 июля на территории летней площадки возле торгового центра "Арена Сити", что на улице Бассейной.
- В результате происшествия пострадали трое людей.
- Правоохранители задержали 10 злоумышленников.
- Следователи уже начали уголовное производство по факту хулиганских действий с применением оружия.
- По данным Офиса Президента, раньше случались и "другие недопустимые случаи нарушения правопорядка на улицах".