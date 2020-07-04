Президент Украины Владимир Зеленский после массовой драки со стрельбой в Киеве обратился к генеральному прокурору Ирине Венедиктовой и министру внутренних дел Арсену Авакову. Глава государства требует от них обеспечить эффективную координацию работы по недопущению эскалации насилия на украинских улицах.

Зеленский обратился к Авакову и Венедиктовой: что известно

Заявление Зеленского прозвучало после массовой стрельбы с дракой в Киеве. Слова президента передала его пресс-служба.

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Так, Зеленский отметил, что нарушение общественного порядка, незаконный оборот и применение оружия, многочисленные нападения на граждан, в том числе с применением насилия, вызывают серьезную обеспокоенность.

Требую от Генерального прокурора и министра внутренних дел системной и слаженной координации в работе, направленной на недопущение эскалации насилия на улицах страны, принятия понятных и эффективных превентивных мер для предотвращения этого и обеспечения мирной и спокойной жизни граждан Украины,

– отметил президент.

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