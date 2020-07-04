Масова бійка зі стріляниною в Києві: з'явилася реакція Зеленського
Президент України Володимир Зеленський після масової бійки зі стріляниною в Києві звернувся до генеральної прокурорки Ірини Венедіктової та міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Очільник держави вимагає від них забезпечити ефективну координацію роботи з недопущення ескалації насильства на українських вулицях.
Зеленський звернувся до Авакова та Венедіктової: що відомо
Заява Зеленського пролунала після масової стрілянини з бійкою у Києві. Слова президента передала його пресслужба.
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Так, Зеленський наголосив, що порушення громадського порядку, незаконний обіг і застосування зброї, численні напади на громадян, зокрема із застосуванням насильства, викликають серйозну стурбованість.
Вимагаю від Генерального прокурора та міністра внутрішніх справ системної та злагодженої координації в роботі, спрямованій на недопущення ескалації насильства на вулицях країни, вжиття зрозумілих і ефективних превентивних заходів для запобігання цьому та забезпечення мирного й спокійного життя громадян України,
– зазначив президент.
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Коротко про стрілянину з бійкою в центрі Києва
- Інцидент трапився уранці 4 липня на території літнього майданчика поблизу торговельного центру "Арена Сіті", що на вулиці Басейній.
- Внаслідок події постраждали троє людей.
- Правоохоронці затримали 10 зловмисників.
- Слідчі вже розпочали кримінальне провадження за фактом хуліганських дій із застосуванням зброї.
- За даними Офісу президента, раніше траплялися й "інші неприпустимі випадки порушення правопорядку на вулицях".