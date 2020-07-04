Президент України Володимир Зеленський після масової бійки зі стріляниною в Києві звернувся до генеральної прокурорки Ірини Венедіктової та міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Очільник держави вимагає від них забезпечити ефективну координацію роботи з недопущення ескалації насильства на українських вулицях.

Зеленський звернувся до Авакова та Венедіктової: що відомо

Заява Зеленського пролунала після масової стрілянини з бійкою у Києві. Слова президента передала його пресслужба.

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Так, Зеленський наголосив, що порушення громадського порядку, незаконний обіг і застосування зброї, численні напади на громадян, зокрема із застосуванням насильства, викликають серйозну стурбованість.

Вимагаю від Генерального прокурора та міністра внутрішніх справ системної та злагодженої координації в роботі, спрямованій на недопущення ескалації насильства на вулицях країни, вжиття зрозумілих і ефективних превентивних заходів для запобігання цьому та забезпечення мирного й спокійного життя громадян України,

– зазначив президент.

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