В Мексике взяли под стражу бывшего баскетболиста Логана Келли. Его обвиняют в убийстве 19-летней танцовщицы ночного клуба Исиды Гофолии Ромеро.

Мужчину задержали сразу на месте преступления. Он – житель США.

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Как произошло убийство

Свидетели рассказали, что девушка общалась с другим мужчиной в коридоре мотеля, расположенного возле бара. Тогда подозреваемый подошел сзади и перерезал жертве горло перочинным ножом.

Этот момент сняли на видео. На нем видно, как экс-баскетболист взял девушку за голову и ударил ножом в шею. Затем Келли убежал, а жертва упала на пол. Кстати, на видео слышны крики очевидцев.

Девушка умерла

Медики прибыли в мотель и пытались спасти девушку, но не удалось. Пока неизвестно, какие отношения были у Келли и Ромеро.



Подозреваемый экс-баскетболист / Фото TMZ