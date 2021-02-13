В Мексике экс-баскетболист зарезал танцовщицу в баре: фото
В Мексике взяли под стражу бывшего баскетболиста Логана Келли. Его обвиняют в убийстве 19-летней танцовщицы ночного клуба Исиды Гофолии Ромеро.
Источник:TMZ
Мужчину задержали сразу на месте преступления. Он – житель США.
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Как произошло убийство
Свидетели рассказали, что девушка общалась с другим мужчиной в коридоре мотеля, расположенного возле бара. Тогда подозреваемый подошел сзади и перерезал жертве горло перочинным ножом.
Этот момент сняли на видео. На нем видно, как экс-баскетболист взял девушку за голову и ударил ножом в шею. Затем Келли убежал, а жертва упала на пол. Кстати, на видео слышны крики очевидцев.
Девушка умерла
Медики прибыли в мотель и пытались спасти девушку, но не удалось. Пока неизвестно, какие отношения были у Келли и Ромеро.
Подозреваемый экс-баскетболист / Фото TMZ
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