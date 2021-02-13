У Мексиці ексбаскетболіст зарізав танцівницю в барі: фото
У Мексиці взяли під варту колишнього баскетболіста Логана Келлі. Його звинувачують у вбивстві 19-річної танцівниці нічного клубу Ісіди Аталії Ромеро.
Джерело:TMZ
Чоловіка затримали одразу на місці злочину. Він – житель США.
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Як сталось вбивство
Свідки розповіли, що дівчина спілкувалася з іншим чоловіком у коридорі мотелю, що розташований біля бару. Тоді підозрюваний підійшов ззаду і перерізав жертві горло складаним ножем.
Цей момент зняли на відео. На ньому видно, як ексбаскетболіст взяв дівчину за голову і вдарив ножем у шию. Потім Келлі втік, а жертва впала на підлогу. До речі, на відео чути крики очевидців.
Дівчина померла
Медики прибули до мотелю та намагались врятувати дівчину, однак не вдалось. Наразі невідомо, які стосунки були у Келлі та Ромеро.
Підозрюваний ексбаскетболіст / Фото TMZ
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