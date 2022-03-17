Об этом в эфире 24 каналу рассказал глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко. Он сообщил, что на подконтрольных Украине территориях Донбасса есть определенные проблемы с лекарствами и топливом.

Обратите внимание Россияне попытались пройти к Северодонецку, Рубежному Лисичанску: понесли значительные потери

Проблема с доставкой лекарств контролируемая

Даже при работающей логистике, в область пока сложно попасть, заявил Павел Кириленко.

Несмотря на работающую логистику, многие перевозчики не очень имеют желание (ехать – 24 канал), потому что есть человеческий страх,

– сказал председатель Донецкой ОВА.

Он подчеркнул, что областная военная администрация применяет все меры для того, чтобы на соответствующих территориях у людей было все необходимое.

Есть проблемы с лекарствами, с доставкой препаратов, которые необходимы пациентам для планового лечения. Однако соответствующую проблему четко контролируют, даже несмотря на сложную ситуацию.

Ситуация с больницей в Мариуполе: смотрите видео