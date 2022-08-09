Женщин и мужчин, воспитывающих ребенка с инвалидностью до 18 лет, также не могут мобилизовать. Об этом говорится в эксклюзивном материале 24 канала.

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Могут ли мобилизовать людей, у которых есть маленькие дети

Мобилизации не подлежат следующие категории:

женщины и мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей младше 18 лет;

женщины и мужчины, самостоятельно воспитывающие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет;

женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка с тяжелыми болезнями;

женщины и мужчины, на содержании которых находится совершеннолетний ребенок, являющийся лицом с инвалидностью I или II группы;

люди, на содержании которых находятся дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки, в возрасте до 18 лет.

Кто имеет право выезжать за границу

Поехать за границу могут мужчины:

на содержании которых находятся трое и более детей младше 18 лет;

которые самостоятельно воспитывают ребенка (детей) в возрасте до 18 лет;

на содержании которых находится ребенок с инвалидностью в возрасте до 18 лет или совершеннолетний ребенок, являющийся лицом с инвалидностью I или II группы, до достижения им 23 лет;

усыновители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, на содержании которых находятся дети-сироты, или дети, лишенные родительской опеки, в возрасте до 18 лет.

Кроме того, за границу выпускают мужчин с двумя детьми и беременной женой. Беременность женщины должна быть подтверждена справкой. В то же время срок должен быть от 35 недель.

Мобилизация в Украине: главные новости

Некоторые в Украине имеют так называемый "белый билет", который выдает призывнику военно-врачебная комиссия. Даже во время мобилизации он освобождает мужчину от службы в армии.

Учреждения, организации и предприятия вправе забронировать военнообязанных работников.

Также изменились правила для того, чтобы выдавать военный билет тем, кто его до сих пор не получил.

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