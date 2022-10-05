Президент Владимир Зеленский 30 сентября подписал законопроект о внесении изменений в статью 26 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе".

В частности, его дополнили новым абзацем о том, что уволиться с военной службы во время военного положения могут те, у кого на иждивении находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет.

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Как многодетному отцу уволиться со службы

Адвокат Роман Лихачев рассказал, что закон вступил в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Следует обратить внимание, что в законопроекте указано как основание для увольнения не наличие троих детей, а именно содержание троих детей,

– отметил адвокат.

Поэтому при освобождении для военнослужащих с рапортом об увольнении нужно будет представить доказательства именно содержания трех детей, ведь именно оно является определяющим фактором. Такими документами могут быть:

свидетельства о рождении трех и более детей,

решение суда о расторжении брака и определении места жительства детей с отцом,

решение суда о расторжении брака и решение органа опеки и попечительства об определении места жительства детей с отцом,

удостоверение отца многодетной семьи.

Также следует учесть, что если мужчина не проживает в одной семье со своими детьми или ребенком, необходимо предоставить доказательства их содержания. Подтверждающими документами могут быть:

решение суда о назначении алиментов на содержание ребенка или детей,

справка из исполнительной службы об отсутствии задолженности об уплате алиментов, размера уплаты таких алиментов и т.п.

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При каких условиях можно отказаться от повестки

По словам юристов, от полученной повестки можно отказаться, если:

в ней неправильно указана ваша фамилия, имя или отчество и вы считаете, что она могла быть адресована кому-то другому;

ее вручает человек, не имеющий таких полномочий;

на нем отсутствует печать или подпись военного комиссара.

Адвокат Сергей Новак рассказал, что если вы хотите отказаться от повестки, прежде всего, не стоит ее подписывать. Вместо этого следует сообщить, что вы отказываетесь от повестки и назвать объективную причину.

После этого уполномоченные лица должны составить акт об отказе. Лучше всего, если вы сфотографируете этот акт или снимете процесс его оформления на видео. Важно отметить, что также должны быть по меньшей мере два свидетеля, которые могли бы подтвердить причину отказа.

Любопытно! Выдавать повестки людям из других областей или на блокпосте – незаконно. Учет военнообязанных осуществляется только по месту их проживания.

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