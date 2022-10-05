Президент Володимир Зеленський 30 вересня підписав законопроєкт про внесення змін до статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу".

Зокрема, його доповнили новим абзацом про те, що звільнитися з військової служби під час воєнного стану можуть ті, в кого на утриманні перебувають троє і більше дітей віком до 18 років.

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Як багатодітному батьку звільнитися зі служби

Адвокат Роман Лихачов розповів, що закон набрав чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Треба звернути увагу, що в законопроєкті вказано як підставу для звільнення не наявність трьох дітей, а саме утримання трьох дітей,

– зазначив адвокат.

Тому при звільненні для військовослужбовців з рапортом про звільнення треба буде подати докази саме утримання трьох дітей, адже саме воно є визначальним фактором. Такими документами можуть бути:

свідоцтва про народження трьох і більше дітей,

рішення суду про розірвання шлюбу та визначення місця проживання дітей з батьком,

рішення суду про розірвання шлюбу та рішення органу опіки та піклування про визначення місця проживання дітей з батьком,

посвідчення батька багатодітної сім'ї.

Також слід врахувати, що якщо чоловік не проживає однією сім'єю зі своїми дітьми чи дитиною, необхідно надати докази їхнього утримання. Підтверджувальними документами можуть бути:

рішення суду про призначення аліментів на утримання дитини чи дітей,

довідка з виконавчої служби про відсутність заборгованості по сплаті аліментів, розміру сплати таких аліментів тощо.

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За яких умов можна відмовитися від повістки

За словами юристів, від отриманої повістки можна відмовитися, якщо:

у ній неправильно вказане ваше прізвище, ім'я чи по батькові й ви вважаєте, що вона могла бути адресована комусь іншому;

її вручає людина, яка не має таких повноважень;

на ній відсутні печатка або підпис військового комісара.

Адвокат Сергій Новак розповів, що, якщо ви хочете відмовитися від повістки, перш за все, не варто її підписувати. Натомість слід повідомити, що ви відмовляєтеся від повістки, й назвати об'єктивну причину.

Після цього уповноважені особи повинні скласти акт про відмову. Найкраще буде, якщо ви сфотографуєте цей акт чи знімете процес його оформлення на відео. Важливо зауважити, що також повинні бути щонайменше двоє свідків, які б могли підтвердити причину відмови.

Цікаво! Видавати повістки людям з інших областей чи на блокпості – незаконно. Облік військовозобов'язаних здійснюється лише за місцем їхнього проживання.

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