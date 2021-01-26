Безопасность на производстве и социальная ответственность за работников – стала одним из важнейших вызовов для работодателей во время пандемии.

В Украине этот мировой тренд активно внедряют мощные промышленные предприятия.

"Начиная, например, с элементарных средств индивидуальной защиты, тестирования рабочих и создания карантинных условий на предприятии – это все люди делают и это уже норма. На большинстве промышленных предприятий – это норма", – отметил Руслан Ильичев, генеральный директор Федерации работодателей Украины.

Для примера, Группа компаний Метинвест системно инвестирует в безопасность и комфортные условия труда для своих рабочих. Только в 2020 году на это потратили более 30 миллионов гривен. Здесь действует специальная программа повышения комфорта для рабочих.

На комбинатах имени Ильича и "Азовсталь" отремонтировано более 2 тысяч квадратных метров помещений для быта и отдыха персонала, закуплена новая техника. Кроме того, на меткомбинате имени Ильича усилили безопасность труда благодаря модернизации освещения на промышленных площадках.

Многие чиновники любят гордиться тем, что они больше помогают работникам, чем работодателям. Но на самом деле нет ничего ценнее сегодня у каждого бизнеса, чем люди,

– заметил Руслан Ильичев.

Эксперты отмечают, что инвестиции бизнеса в собственное развитие, а особенно в человеческий капитал станут драйверами экономического восстановления Украины.

По словам старшего экономиста Ukraine Economic Outlook Михаила Кухара, 2021 год, а особенно 2022, по прогнозам МВФ, Всемирного банка и ведущих инвестбанков мира, будут рекордными годами роста мировой экономики.

Этот процесс уже начался. Мы видим рекордный рост цен на аграрную продукцию на Чикагской бирже и на продукцию украинской металлургии на Лондонской бирже металлов. Только наш металлургический экспорт вырос на 58 процентов за декабрь. А это, в свою очередь, поступление валютной выручки и рост благосостояния украинцев,

– объяснил Кухар.