Здесь есть дома, которые называются больницами, в которых расположены кровати. В большинстве случаев, не существует протоколов, а помощь оказывается эмпирическим путем.

Сім кіл медицинського пекла

Пацієнт, 73 роки. Гостре порушення мозкового кровообігу, яке сталося в глухому селищі Житомирської області. Швидка приїхала через годину. Але ще потрапляє в трьохгодинне вікно.

Читайте також: Український медик в Італії: у чому секрет тамтешньої медицини

Пацієнта доставляють в районну лікарню за 40 км від місця події, де немає нічого, окрім ліжок, замість обласної, де є КТ.

Лікарка пішла на обід. Після її повернення лікування відбувається методом гадання на кавовій гущі. Визначення, це ішемічний чи геморагічний інсульт, відбувається не подумавши – періодично коливаючись від одного варіанту до іншого. Тригодинне вікно з гуркотом закривається лежачим без свідомості пацієнтом.

На питання чому пацієнт не був доставлений в лікарню де є КТ і можна встановити діагноз та провести фібринолітичну терапію, відповідь – ''ми без свідомості так далеко не возимо...''

Час плине, втрачене вже навіть шестигодинне вікно

Пацієнт транспортований в київську лікарню і госпіталізований у відділення реанімації.



На КТ в Київській лікарні діагностований обширний ішемічний інсульт з порушенням кровообігу лівої півкулі головного мозку. Пацієнт без свідомості.



Якби встигли доставити в лікарню в терапевтичне вікно, можна було б зробити фібринолітичну терапію, після чого кожна хвилина була б використана на користь одужанню та реабілітації. Натомість відбувається боротьба принаймні за життя пацієнта.

Чи можна вижити в українській системі охорони здоров'я?

Тільки якщо дуже пощастить.



Тут є будинки, які називаються лікарнями, в яких розташовані ліжка. Це стіни, які не лікують. Тут, в більшості випадків, не існує протоколів, а допомога надається емпіричним шляхом.

Зверніть увагу! Швеція шкодує, що відмовилася від карантину: що відбувається в країні

Але тут влаштовують демарші проти змін, тут змінюють трьох міністрів охорони здоров'я поспіль, жоден з яких не має ніякого розуміння, що робити далі, звинувачуючи попередницю у тому, що розворушила багно і викинула бруд на поверхню.