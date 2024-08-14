О поступке матери сообщила председатель старостинского округа. Она как раз проходила мимо двора жительницы Мамаевской общины и увидела, как во дворе сидел привязанный на цепи ребенок.

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Женщина объяснила, что так воспитывала сына

В полиции рассказали, что женщина самостоятельно воспитывает еще четырех сыновей в возрасте 3, 4, 6 и 7 лет, а еще имеет 14-летнюю дочь, которая живет отдельно с бабушкой. Пока все дети будут находиться под присмотром бабушки и дедушки.

Свои преступные действия мать объяснила методом воспитания, чтобы ее малолетний сын не дебоширил и не убегал из дома,

– говорят в полиции.

Там уже открыли уголовное производство по факту пыток. Женщине может грозить лишение свободы на срок от 2 до 6 лет.

Досудебное расследование продолжается.