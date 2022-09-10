На Харьковщине россияне пытали мирное население

7 сентября украинские военные освободили село Граково в Чугуевском районе. После деоккупации местный житель обратился в полицию и рассказал, что российские военные заставили его зарыть тела двух мужчин.

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9 сентября возле территории частного домовладения правоохранители обнаружили два трупа с огнестрельными ранениями в области затылка и со следами пыток.

По предварительной версии следствия потерпевших убили российские военнослужащие в марте во время оккупации села.

Тело направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы.



Российские военные замучили двух мужчин в Харьковской области / Фото Харьковская прокуратура

Оккупанты приказали другому жителю села закопать тела убитых / Фото Харьковская областная прокуратура

Открыто уголовное производство за нарушение обычаев войны / Фото Харьковская областная прокуратура

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Кратко об увольнении Харьковщины

По состоянию на 9 сентября ВСУ уволили уже более 30 населенных пунктов Харьковской области. Среди них – Балаклея.

В кремле заявили, что не будут комментировать поражение. Мол, это "стратегический ход". Вероятно, как и "жест доброй воли".

Сейчас ключевой является деоккупация Купянска и выход в Изюм. Этого россияне боятся, уже объявили "эвакуацию".

И в соцсетях пишут, что ВСУ это удалось – в соцсетях уже достаточно много фото защитников из Купянска. Кроме того, пропагандисты тоже пишут, что "умерить противника не удалось", а в Изюме "дела тоже не очень".

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