На Харківщині росіяни катували мирне населення
7 вересня українські військові звільнили село Гракове у Чугуївському районі. Після деокупації місцевий мешканець звернувся до поліції та розповів, що російські військові змусили його закопати тіла двох чоловіків.
Увага Потужний наступ триває: в ISW оприлюднили нові дані про звільнені території на Харківщині
9 вересня біля території приватного домоволодіння правоохоронці виявили два трупи з вогнепальними пораненнями в області потилиці та зі слідами катувань.
За попередньою версію слідства, потерпілих вбили російські військовослужбовці у березні під час окупації села.
Наразі тіла направлено для проведення судово-медичної експертизи.
Російські військові закатували двох чоловіків на Харківщині / Фото Харківська прокуратура
окупанти наказали іншому жителю села закопати тіла вбитих / Фото Харківська обласна прокуратура
Відкрито кримінальне провадження за порушення звичаїв війни / Фото Харківська обласна прокуратура
Коротко про звільнення Харківщини
Станом на 9 вересня ЗСУ звільнили вже понад 30 населених пунктів Харківської області. Серед них – Балаклея.
У кремлі заявили, що не коментуватимуть поразки. Мовляв, це "стратегічний хід". Ймовірно, як і "жест доброї волі".
Наразі ключовою є деокупація Куп'янська та вихід до міста Ізюм. Цього росіяни бояться, уже оголосили "евакуацію".
І у соцмережах пишуть, що ЗСУ це вдалось – у соцмережах уже достатньо багато фото захисників із Куп'янська. Крім того, пропагандисти теж пишуть, що "стримати противника не вдалося", а в Ізюмі "справи теж не дуже".
До теми – росіяни повернули тіло британця Пола Урі зі слідами катувань: дивитись відео