На Харківщині росіяни катували мирне населення

7 вересня українські військові звільнили село Гракове у Чугуївському районі. Після деокупації місцевий мешканець звернувся до поліції та розповів, що російські військові змусили його закопати тіла двох чоловіків.

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9 вересня біля території приватного домоволодіння правоохоронці виявили два трупи з вогнепальними пораненнями в області потилиці та зі слідами катувань.

За попередньою версію слідства, потерпілих вбили російські військовослужбовці у березні під час окупації села.

Наразі тіла направлено для проведення судово-медичної експертизи.



Російські військові закатували двох чоловіків на Харківщині / Фото Харківська прокуратура

окупанти наказали іншому жителю села закопати тіла вбитих / Фото Харківська обласна прокуратура

Відкрито кримінальне провадження за порушення звичаїв війни / Фото Харківська обласна прокуратура

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Коротко про звільнення Харківщини

Станом на 9 вересня ЗСУ звільнили вже понад 30 населених пунктів Харківської області. Серед них – Балаклея.

У кремлі заявили, що не коментуватимуть поразки. Мовляв, це "стратегічний хід". Ймовірно, як і "жест доброї волі".

Наразі ключовою є деокупація Куп'янська та вихід до міста Ізюм. Цього росіяни бояться, уже оголосили "евакуацію".

І у соцмережах пишуть, що ЗСУ це вдалось – у соцмережах уже достатньо багато фото захисників із Куп'янська. Крім того, пропагандисти теж пишуть, що "стримати противника не вдалося", а в Ізюмі "справи теж не дуже".

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