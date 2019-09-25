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      На что уходят сотни миллионов из бюджета в больницы "Феофания": резонансное расследование

      ЦРУ 28 Читати новину українською

      "Феофания" – та самая больница для избранных, на которую тратят фантастические бюджетные суммы. Там лечат чиновников и народных избранников, поэтому об экономии и говорить нечего. На что именно тратят сотни миллионов бюджетных гривен в "особой" больнице – читайте в материале 24 канала.

      Больница для избранных

      "Феофания – это некая советская больница, куда направляли партийную элиту. Ситуация была неизменной и повторяется вновь – теперь туда будут направлять и "слуг народа".

      Читайте также: Убытки – государству, а прибыль – в свои карманы: что творится с санаторием "Феофания"

      С приходом новой власти нардепы получили рассылку в своих закрытых группах: они и их члены семьи имеют право бесплатно обслуживаться в "Феофании". Это же право имеют помощники нардепов и даже те, которые работают на безвозмездной основе.

      феофанія
      Право на бесплатное лечение в "Феофании"

      феофанія нардепи
      Письмо разослали новым нардепам

      Вспомним, чем запомнилась "Феофания". Недавно там обследовали и лечили возвращенных пленных – и на этом хорошие громкие воспоминания завершаются. Другие же о:

      1. в "Феофанию" госпитализировали Насирова накануне задержания;
      2. прокуратура 4 дня не имела информации о месте нахождения Емельянова, а потом оказалось, что судья лечится в "Феофании";
      3. Татьков уехал на лечение за границу до сообщения ему о подозрении, после завершения стационарного лечения в "Феофании"
      4. замглавы ЦИК отметила, что попала в больницу "Феофания" после давления на нее.

      Почему именно топ-чиновники? Потому что больница "Феофания" – единственная в стране, где могут бесплатно лечиться исключительно в нынешние и бывшие чиновники "класса А".

      Анализ закупок

      Если же проанализировать закупки "Феофании", то можно найти много интересного. Проверить, во всем ли руководство больницы для избранных пользуется корыстными мотивами – отправляемся в первую очередь на сайт ProZorro. И первое, что бросается в глаза – это заоблачный бюджет самой больницы.

      Все закупки города Полтавы или города Винницы – бюджет "Феофании" в два раза превышает общий бюджет всех учреждений здравоохранения этих городов. Он даже больше бюджета всей Ивано-Франковской области на медицинские закупки. Это очень большие расходы,
      – подчеркнул эксперт по закупкам Виктор Нестуля.

      На что же тратят бюджетные миллионы?

      ► телевизор за 153 тысячи гривен, который на сайте сети электротоваров есть за 120 тысяч;

      ► умывальник за 17 тысяч гривен;

      ► папки "на подпись" по 600 гривен за штуку;

      Догадываетесь, сколько могут стоить мебель для больницы Феофания на фоне умывальников и папок? Загибайте пальцы:

      ► кресла мягкие – 29 тысяч гривен за единицу;

      ► кресла обычные – 55 тысяч гривен;

      ► диван – 73 тысячи гривен;

      ► 66 театральных кресел за 350 тысяч гривен грех забыть – пациентам же надо на чем-то сидеть во время развлечений между лечением.

      Читайте также: В каких шокирующих условиях работают в "Киевмедспецтрансе": как огласка повлияла на предприятие

      А что происходит с медицинскими закупками в "Феофании" и все с ними в порядке – смотрите в видео расследования.

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      Теги: Новости Украины ЦРУ Медицина Расследования Деньги ProZorro Коррупция Больница
      Источник: 24 канал
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