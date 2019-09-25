На что уходят сотни миллионов из бюджета в больницы "Феофания": резонансное расследование
"Феофания" – та самая больница для избранных, на которую тратят фантастические бюджетные суммы. Там лечат чиновников и народных избранников, поэтому об экономии и говорить нечего. На что именно тратят сотни миллионов бюджетных гривен в "особой" больнице – читайте в материале 24 канала.
Больница для избранных
"Феофания – это некая советская больница, куда направляли партийную элиту. Ситуация была неизменной и повторяется вновь – теперь туда будут направлять и "слуг народа".
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С приходом новой власти нардепы получили рассылку в своих закрытых группах: они и их члены семьи имеют право бесплатно обслуживаться в "Феофании". Это же право имеют помощники нардепов и даже те, которые работают на безвозмездной основе.
Право на бесплатное лечение в "Феофании"
Письмо разослали новым нардепам
Вспомним, чем запомнилась "Феофания". Недавно там обследовали и лечили возвращенных пленных – и на этом хорошие громкие воспоминания завершаются. Другие же о:
- в "Феофанию" госпитализировали Насирова накануне задержания;
- прокуратура 4 дня не имела информации о месте нахождения Емельянова, а потом оказалось, что судья лечится в "Феофании";
- Татьков уехал на лечение за границу до сообщения ему о подозрении, после завершения стационарного лечения в "Феофании"
- замглавы ЦИК отметила, что попала в больницу "Феофания" после давления на нее.
Почему именно топ-чиновники? Потому что больница "Феофания" – единственная в стране, где могут бесплатно лечиться исключительно в нынешние и бывшие чиновники "класса А".
Анализ закупок
Если же проанализировать закупки "Феофании", то можно найти много интересного. Проверить, во всем ли руководство больницы для избранных пользуется корыстными мотивами – отправляемся в первую очередь на сайт ProZorro. И первое, что бросается в глаза – это заоблачный бюджет самой больницы.
Все закупки города Полтавы или города Винницы – бюджет "Феофании" в два раза превышает общий бюджет всех учреждений здравоохранения этих городов. Он даже больше бюджета всей Ивано-Франковской области на медицинские закупки. Это очень большие расходы,
– подчеркнул эксперт по закупкам Виктор Нестуля.
На что же тратят бюджетные миллионы?
► телевизор за 153 тысячи гривен, который на сайте сети электротоваров есть за 120 тысяч;
► умывальник за 17 тысяч гривен;
► папки "на подпись" по 600 гривен за штуку;
Догадываетесь, сколько могут стоить мебель для больницы Феофания на фоне умывальников и папок? Загибайте пальцы:
► кресла мягкие – 29 тысяч гривен за единицу;
► кресла обычные – 55 тысяч гривен;
► диван – 73 тысячи гривен;
► 66 театральных кресел за 350 тысяч гривен грех забыть – пациентам же надо на чем-то сидеть во время развлечений между лечением.
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А что происходит с медицинскими закупками в "Феофании" и все с ними в порядке – смотрите в видео расследования.