На что уходят сотни миллионов из бюджета в больницы "Феофания": резонансное расследование

"Феофания" – та самая больница для избранных, на которую тратят фантастические бюджетные суммы. Там лечат чиновников и народных избранников, поэтому об экономии и говорить нечего. На что именно тратят сотни миллионов бюджетных гривен в "особой" больнице – читайте в материале 24 канала.

Больница для избранных

"Феофания – это некая советская больница, куда направляли партийную элиту. Ситуация была неизменной и повторяется вновь – теперь туда будут направлять и "слуг народа".

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С приходом новой власти нардепы получили рассылку в своих закрытых группах: они и их члены семьи имеют право бесплатно обслуживаться в "Феофании". Это же право имеют помощники нардепов и даже те, которые работают на безвозмездной основе.



Право на бесплатное лечение в "Феофании"



Письмо разослали новым нардепам

Вспомним, чем запомнилась "Феофания". Недавно там обследовали и лечили возвращенных пленных – и на этом хорошие громкие воспоминания завершаются. Другие же о:

в "Феофанию" госпитализировали Насирова накануне задержания; прокуратура 4 дня не имела информации о месте нахождения Емельянова, а потом оказалось, что судья лечится в "Феофании"; Татьков уехал на лечение за границу до сообщения ему о подозрении, после завершения стационарного лечения в "Феофании" замглавы ЦИК отметила, что попала в больницу "Феофания" после давления на нее.

Почему именно топ-чиновники? Потому что больница "Феофания" – единственная в стране, где могут бесплатно лечиться исключительно в нынешние и бывшие чиновники "класса А".

Анализ закупок

Если же проанализировать закупки "Феофании", то можно найти много интересного. Проверить, во всем ли руководство больницы для избранных пользуется корыстными мотивами – отправляемся в первую очередь на сайт ProZorro. И первое, что бросается в глаза – это заоблачный бюджет самой больницы.

Все закупки города Полтавы или города Винницы – бюджет "Феофании" в два раза превышает общий бюджет всех учреждений здравоохранения этих городов. Он даже больше бюджета всей Ивано-Франковской области на медицинские закупки. Это очень большие расходы,

– подчеркнул эксперт по закупкам Виктор Нестуля.

На что же тратят бюджетные миллионы?

► телевизор за 153 тысячи гривен, который на сайте сети электротоваров есть за 120 тысяч;

► умывальник за 17 тысяч гривен;

► папки "на подпись" по 600 гривен за штуку;

Догадываетесь, сколько могут стоить мебель для больницы Феофания на фоне умывальников и папок? Загибайте пальцы:

► кресла мягкие – 29 тысяч гривен за единицу;

► кресла обычные – 55 тысяч гривен;

► диван – 73 тысячи гривен;

► 66 театральных кресел за 350 тысяч гривен грех забыть – пациентам же надо на чем-то сидеть во время развлечений между лечением.

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А что происходит с медицинскими закупками в "Феофании" и все с ними в порядке – смотрите в видео расследования.