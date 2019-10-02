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      На Донбассе погибла военная Анастасия Витовская: появились ужасные подробности ее смерти

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      Анастасия Витовская
      Анастасия Витовская / коллаж 24 канала

      Официально военные отчитываются, что среди причин гибели девушки, – неосторожное обращение с оружием. В свою очередь, коллеги Насти считают, что она совершила самоубийство.

      Анастасия Витовская погибла возле города Железного 27 сентября. О ее смерти в ежедневном отчете штаба ООС речь не шла. Информация появилась отдельно, на фейсбук-странице 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар".

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      Там отмечали: причина смерти – многочисленные осколочные ранения. Эту информацию "Обозревателю" подтвердили и в пресс-службе 53 бригады.

      Да, она погибла от осколочных ранений. Причину смерти сейчас устанавливает полиция. На сегодня рассматривается версия: неосторожное обращение с оружием,
      – говорят там.

      В то же время, сами военные убеждены: Витовская совершила самоубийство. Они анонимно сообщают – девушка вроде взорвала себя гранатой в туалете.


      Прощание с Анастасией Витовской в Попасной/ фото "Обозреватель"

      Что известно про Анастасию Витовскую? Она была родом из поселка Попасная на Луганщине. Ей был всего 21 год. У Анастасии остался маленький сын. Погибла военная 27 сентября. Прощание с ней состоялось 30 сентября.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Самоубийство Оружие Жертвы
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