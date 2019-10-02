На Донбассе погибла военная Анастасия Витовская: появились ужасные подробности ее смерти

Официально военные отчитываются, что среди причин гибели девушки, – неосторожное обращение с оружием. В свою очередь, коллеги Насти считают, что она совершила самоубийство.

Анастасия Витовская погибла возле города Железного 27 сентября. О ее смерти в ежедневном отчете штаба ООС речь не шла. Информация появилась отдельно, на фейсбук-странице 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар".

Читайте также: В Мариуполе попрощались с 24-летним бойцом, которого ранил вражеский снайпер: видео

Там отмечали: причина смерти – многочисленные осколочные ранения. Эту информацию "Обозревателю" подтвердили и в пресс-службе 53 бригады.

Да, она погибла от осколочных ранений. Причину смерти сейчас устанавливает полиция. На сегодня рассматривается версия: неосторожное обращение с оружием,

– говорят там.

В то же время, сами военные убеждены: Витовская совершила самоубийство. Они анонимно сообщают – девушка вроде взорвала себя гранатой в туалете.



Прощание с Анастасией Витовской в Попасной/ фото "Обозреватель"

Что известно про Анастасию Витовскую? Она была родом из поселка Попасная на Луганщине. Ей был всего 21 год. У Анастасии остался маленький сын. Погибла военная 27 сентября. Прощание с ней состоялось 30 сентября.