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      На Донбасі загинула військова Анастасія Вітовська: з’явились жахливі подробиці її смерті

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      Анастасія Вітовська
      Анастасія Вітовська / колаж 24 каналу

      Офіційно військові звітують, що серед причин загибелі дівчини, – необережне поводження зі зброєю. Своєю чергою, колеги Насті вважають, що вона вчинила самогубство.

      Анастасія Вітовська загинула біля міста Залізного 27 вересня. Про її смерть у щоденному звіті штабу ООС не йшлося. Інформація з’явилась окремо, на фейсбук-сторінці 24-го окремого штурмового батальйону "Айдар".

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      Там зазначали: причина смерті – численні осколкові поранення. Цю інформацію "Обозревателю" підтвердили й у прес-службі 53 бригади.

      Так, вона загинула від осколкових поранень. Причину смерті зараз встановлює поліція. На сьогодні розглядається версія: необережне поводження зі зброєю,
      – кажуть там.

      Водночас, самі військові переконані: Вітовська скоїла самогубство. Вони анонімно повідомляють – дівчина начебто підірвала себе гранатою в туалеті.


      Прощання із Анастасією Вітовською у Попасній/ фото "Обозреватель"

      Що відомо про Анастасію Вітовську? Вона була родом із селища Попасна на Луганщині. Їй був всього 21 рік. В Анастасії залишився маленький син. Загинула військова 27 вересня. Прощання із нею відбулося 30 вересня.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Жертви Зброя Самогубство
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