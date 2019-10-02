На Донбасі загинула військова Анастасія Вітовська: з’явились жахливі подробиці її смерті

Офіційно військові звітують, що серед причин загибелі дівчини, – необережне поводження зі зброєю. Своєю чергою, колеги Насті вважають, що вона вчинила самогубство.

Анастасія Вітовська загинула біля міста Залізного 27 вересня. Про її смерть у щоденному звіті штабу ООС не йшлося. Інформація з’явилась окремо, на фейсбук-сторінці 24-го окремого штурмового батальйону "Айдар".

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Там зазначали: причина смерті – численні осколкові поранення. Цю інформацію "Обозревателю" підтвердили й у прес-службі 53 бригади.

Так, вона загинула від осколкових поранень. Причину смерті зараз встановлює поліція. На сьогодні розглядається версія: необережне поводження зі зброєю,

– кажуть там.

Водночас, самі військові переконані: Вітовська скоїла самогубство. Вони анонімно повідомляють – дівчина начебто підірвала себе гранатою в туалеті.



Прощання із Анастасією Вітовською у Попасній/ фото "Обозреватель"

Що відомо про Анастасію Вітовську? Вона була родом із селища Попасна на Луганщині. Їй був всього 21 рік. В Анастасії залишився маленький син. Загинула військова 27 вересня. Прощання із нею відбулося 30 вересня.