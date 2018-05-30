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На Тернопольщине лев в зоопарке травмировал подростка

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Лев в зоопарке травмировал подростка
Лев в зоопарке травмировал подростка / Фото из открытых источников

Во вторник, 29 мая, в Залищицком районе на Тернопольщине на территории мини-зоопарка одного из комплексов отдыха лев травмировал 14-летнего парня.

Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Тернопольской области.

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"14-летний парень находился вместе с родителями в мини-зоопарке, расположенном на территории комплекса. Он подошел слишком близко к клетке со львом и животное ударило его лапой по плечу. Мальчика доставили в медучреждение", – говорится в сообщении.

Врачи диагностировали рваную рану левого плеча, ему оказали необходимую медицинскую помощь.

По предварительным данным, подросток нарушил правила безопасности, пытаясь сделать фото с животным, однако родители это отрицают. Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства инцидента.

Теги: Новости Украины Дети Тернополь
Источник: 24 Канал
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