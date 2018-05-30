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На Тернопільщині лев у зоопарку травмував підлітка

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Лев у зоопарку травмував підлітка
Лев у зоопарку травмував підлітка / Фото з відкритих джерел

У вівторок, 29 травня, в Заліщицькому районі на території міні-зоопарку одного з відпочинкових комплексів лев травмував 14-річного хлопця.

Про це повідомив відділ комунікації поліції Тернопільської області.

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"14-річний хлопець перебував разом з батьками у міні-зоопарку, розташованому на території комплексу. Він підійшов надто близько до клітки з левом і тварина вдарила його лапою по плечі. Хлопчика доправили до медзакладу", – йдеться у повідомлені. 

Лікарі діагностували рвану рану лівого плеча, йому надали необхідну медичну допомогу.

За попередніми даними, підліток порушив правила безпеки, намагаючись зробити фото з твариною, однак батьки це заперечують. Наразі поліцейські встановлюють обставини інциденту.

Теги: Новини України Тернопіль Діти
Джерело: 24 Канал
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