На Тернопільщині лев у зоопарку травмував підлітка

У вівторок, 29 травня, в Заліщицькому районі на території міні-зоопарку одного з відпочинкових комплексів лев травмував 14-річного хлопця.

Про це повідомив відділ комунікації поліції Тернопільської області.

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"14-річний хлопець перебував разом з батьками у міні-зоопарку, розташованому на території комплексу. Він підійшов надто близько до клітки з левом і тварина вдарила його лапою по плечі. Хлопчика доправили до медзакладу", – йдеться у повідомлені.

Лікарі діагностували рвану рану лівого плеча, йому надали необхідну медичну допомогу.

За попередніми даними, підліток порушив правила безпеки, намагаючись зробити фото з твариною, однак батьки це заперечують. Наразі поліцейські встановлюють обставини інциденту.