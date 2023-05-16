Во вторник, 16 мая, появилось видео вагнеровцев, на котором наемники Евгения Пригожина обещают приехать в столицу России и "от**ать его в жо*у" одного из депутатов главного законодательного органа их террористической страны. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на вражеские СМИ.

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Чем недовольны вагнеровцы

Следует отметить, что накануне депутат Соболев подверг критике ЧВК "Вагнера". Собственно, он назвал батальон незаконным формирование и заявил, что присоединившимся к нему российским солдатам будет грозить до 15 лет лишения свободы.

Мы бойцы из-под Бахмута. Мы хотим сказать депутату Соболеву. Если ты, п**ар будешь совать свой нос, то страна из-за таких, как ты, проиграет войну. Так нам придется прийти на Красную площадь, чтобы защитить наш народ, русских, вы**ать тебя и таких, как ты, в жо*у. Поэтому приезжай к нам сюда, п**ар старый,
– сказал один из оккупантов на видео.

Отметим, что на этом видео присутствуют три захватчика:

  • мобилизованный;
  • наемник ЧВК "Вагнера";
  • присоединившийся к батальону зек.

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Ситуация на Бахмутском направлении

  • Как отмечали в Генштабе, враг продолжает сосредотачивать основные усилия на продвижении на Лиманском, Авдеевском, Марьинском и, собственно, Бахмутском направлениях. Однако ему не удается захватить новые территории.
  • Также у минобороны Британии констатировали, что украинская армия добилась тактического успеха на этом участке фронта. Нашим защитникам удалось взять под Бахмутом ситуацию под свой контроль.
  • В то же время генерал-полковник Александр Сырский подчеркивал, что оккупанты уже фактически в мышеловке в районе этого населенного пункта, ведь ВСУ пошли в контрнаступление.