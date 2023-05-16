Во вторник, 16 мая, появилось видео вагнеровцев, на котором наемники Евгения Пригожина обещают приехать в столицу России и "от**ать его в жо*у" одного из депутатов главного законодательного органа их террористической страны. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на вражеские СМИ.

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Чем недовольны вагнеровцы

Следует отметить, что накануне депутат Соболев подверг критике ЧВК "Вагнера". Собственно, он назвал батальон незаконным формирование и заявил, что присоединившимся к нему российским солдатам будет грозить до 15 лет лишения свободы.

Мы бойцы из-под Бахмута. Мы хотим сказать депутату Соболеву. Если ты, п**ар будешь совать свой нос, то страна из-за таких, как ты, проиграет войну. Так нам придется прийти на Красную площадь, чтобы защитить наш народ, русских, вы**ать тебя и таких, как ты, в жо*у. Поэтому приезжай к нам сюда, п**ар старый,

– сказал один из оккупантов на видео.

Отметим, что на этом видео присутствуют три захватчика:

мобилизованный;

наемник ЧВК "Вагнера";

присоединившийся к батальону зек.

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Обратите внимание! На самом деле, депутат Соболев едва ли не первый из всех российских парламентариев, который сказал правду о ЧВК "Вагнера". Эта военная компания действительно незаконна в России – ее статус даже не закреплен в юридическом поле. К тому же любые частные военные формирования запрещены в России, как бы это странно ни звучало после стольких месяцев безрезультатных попыток вагнеровцев захватить Бахмут на Донетчине.

Ситуация на Бахмутском направлении