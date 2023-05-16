У вівторок, 16 травня, з'явилось відео вагнерівців, на якому найманці Євгенія Пригожина обіцяють приїхати до столиці Росії та "від**ати його в жо*у" одного з депутатів головного законодавчого органу їхньої терористичної країни. Про це інформує 24 Канал з посиланням на ворожі ЗМІ.
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Чим невдоволені вагнерівці
Слід зазначити, що напередодні депутат Соболєв розкритикував ПВК "Вагнера". Власне, він назвав батальон незаконним формування та заявив, що російським солдатам, які долучились до нього, загрожуватиме до 15 років позбавлення волі.
Ми бійці з-під Бахмута. Ми хочемо сказати депутату Соболєву. Якщо ти, п**ар будеш сунути свій ніс, то країна через таких, як ти, програє війну. То нам доведеться прийти на Красну площу, щоб захистити наш народ, росіян, ви**ати тебе і таких, як ти, в жо*у. Тому приїжджай до нас сюди, п**ар пристарілий,
– сказав один з окупантів на відео.
Наголосимо, що на цьому відео присутні троє загарбників:
- мобілізований;
- найманець ПВК "Вагнера";
- зек, що долучився до батальйону.
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Ситуація на Бахмутському напрямку
- Як зазначали в Генштабі, ворог продовжує зосереджує основні зусилля на просуванні на Лиманському, Авдіївському, Мар'їнському та, власне, Бахмутському напрямках. Однак йому не вдається захопити нових територій.
- Також у міноборони Британії констатували, що українська армія досягла тактичного успіху на цій ділянці фронту. Нашим захисникам вдалось взяти ситуацію під Бахмутом під свій контроль.
- Водночас генерал-полковник Олександр Сирський наголошував, що окупанти вже фактично в мишоловці в районі цього населеного пункту, адже ЗСУ пішли в контрнаступ.