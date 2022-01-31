Нагрузка на медицинскую систему есть
Об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко доложил на совещании с президентом. По его словам, если сравнить с предыдущей волной заболеваемости COVID-19, уровень потребления кислорода в медучреждениях ниже, то есть меньшее количество пациентов находится в тяжелом состоянии.
Внимание Ляшко назвал сроки пиковой заболеваемости коронавирусом в Украине
Ниже и смертность от коронавирусной болезни по сравнению с прошлой волной.
Нагрузка ощущается, но медицинская система выдерживает ее,
– констатировал Виктор Ляшко.
Президент в этом контексте еще раз подчеркнул важность вакцинации против COVID-19.
Всего в Украине уже сделано 30,3 миллиона прививок против коронавируса. Вакцинировано 15,3 миллиона человек, из которых 14,6 миллиона – двумя дозами.
К слову, предварительно Виктор Ляшко сообщил, что всего за неделю количество COVID-случаев выросло вдвое. Наибольший рост фиксируют на территории Житомирской области.
Хватит ли мест в больницахПо данным Минздрава, в настоящее время в учреждениях здравоохранения выделили 69 320 койко-мест из которых 66 310 коек снабжены кислородом. За неделю количество коек увеличено на 4 400. В частности, из-за роста количества случаев инфицирования среди детей в больницах выделено 4 414 коек, предназначенных для госпитализации больных детей.
Актуальная статистика COVID-19
- За минувшие сутки, 30 января, в Украине обнаружили 22 026 новых больных коронавирусом, среди них 2 865 детей.
- Больше всего случаев заражения зафиксировали во Львовской и Хмельницкой областях.
- За последнюю неделю, по данным Минздрава, больше всего возросло количество случаев на территории Житомирской области – в регионе вдвое увеличилось число больных коронавирусом.
- За все время пандемии в стране обнаружили 4 064 495 случая заболевания коронавирусом, из которых 1 00 203 летальных.