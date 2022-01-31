Навантаження на медичну систему
Про це міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко доповів під час наради з Президентом. За словами Ляшка, якщо порівняти з попередньою хвилею захворюваності на COVID-19, рівень споживання кисню в медзакладах є нижчим, тобто менша кількість пацієнтів перебуває у важкому стані.
Увага Ляшко назвав терміни пікової захворюваності на коронавірус в Україні
Нижчою є й смертність від коронавірусної хвороби порівняно з минулою хвилею.
Навантаження відчувається, але медична система витримує його,
– констатував Віктор Ляшко.
Вакцинація – ефективний метод боротьби з пандемією
Своєю чергою, президент наголосив на важливості вакцинації проти COVID-19.
Загалом в Україні вже зроблено 30,3 мільйона щеплень проти коронавірусу. Вакциновано 15,3 мільйона людей, із яких 14,6 мільйона – двома дозами.
До слова, попередньо Віктор Ляшко повідомив, що лише за тиждень кількість COVID-випадків зросла вдвічі. Найбільший приріст фіксують на території Житомирської області.
Чи вистачить місць в лікарняхЗа даними МОЗ, наразі в закладах охорони здоров'я виділили 69 320 ліжкомісць з яких 66 310 ліжок забезпечені киснем. За тиждень кількість ліжок збільшено на 4 400 ліжок. Зокрема, через зростання кількості випадків інфікування серед дітей в лікарнях виділено 4 414 ліжок призначених для госпіталізації хворих дітей.
Актуальна статистика COVID-19
- За минулу добу, 30 січня, в Україні виявили 22 026 нових хворих на коронавірус, серед них 2 865 дітей.
- Найбільше випадків зараження зафіксували у Львівській та Хмельницькій областях.
- За останній тиждень, за даними МОЗ, найбільше зросла кількість випадків на території Житомирської області – у регіоні удвічі побільшало хворих на коронавірус.
- За весь час пандемії в країні виявили 4 064 495 випадки захворювання на коронавірус, з яких 1 00 203 – летальних.