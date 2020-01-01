Накануне Нового года в Карпатах пришлось спасать 12 туристов: что случилось

Спасатели пришли на помощь 12 туристам, которые 31 декабря пострадали или заблудились в горах. Так, накануне Нового года на одной и той же горе травмировались 6 лыжников.

Спасатели транспортировали пострадавших с вершины и передали в руки медикам. Об этом пишет пресс-служба ГСЧС во Львовской области.

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В тот же день в 18:43 поступил звонок о том, что группа туристов в количестве 5 человек во время прогулки на горе Секул в селе Коростов Сокальского района заблудилась,

– говорится в сообщении.

На их поиски отправилась славская поисково-спасательная группа, туристов удалось достаточно оперативно разыскать. В медицинской помощи они не нуждались.

К поискам спасатели привлекли снегоход и спецавтомобили.

А еще одному мужчине не повезло прямо в новогоднюю ночь. Он заблудился на пути на Говерлу. Спасатели узнали о ситуации в 1:30, а найти туриста удалось только в 7 утра. К счастью, с ним все в порядке.