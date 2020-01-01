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      Накануне Нового года в Карпатах пришлось спасать 12 туристов: что случилось

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      Зимние Карпаты/ Иллюстративное фото / outdoorukraine.com

      Спасатели пришли на помощь 12 туристам, которые 31 декабря пострадали или заблудились в горах. Так, накануне Нового года на одной и той же горе травмировались 6 лыжников.

      Спасатели транспортировали пострадавших с вершины и передали в руки медикам. Об этом пишет пресс-служба ГСЧС во Львовской области.

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      В тот же день в 18:43 поступил звонок о том, что группа туристов в количестве 5 человек во время прогулки на горе Секул в селе Коростов Сокальского района заблудилась,
      – говорится в сообщении.

      На их поиски отправилась славская поисково-спасательная группа, туристов удалось достаточно оперативно разыскать. В медицинской помощи они не нуждались.

      К поискам спасатели привлекли снегоход и спецавтомобили.

      А еще одному мужчине не повезло прямо в новогоднюю ночь. Он заблудился на пути на Говерлу. Спасатели узнали о ситуации в 1:30, а найти туриста удалось только в 7 утра. К счастью, с ним все в порядке.

       

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Чрезвычайное происшествие Новости Львова ГСЧС Карпаты
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