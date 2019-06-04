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      ПОЛИЦЕЙСКИЕ УБИЛИ 5-ЛЕТНЕГО МАЛЬЧИКА ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019
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      Наказание для убийц-полицейских 5-летнего мальчика должно быть неотвратимым, – Садовый

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      Садовый выразил сожаление из-за смерти 5-летнего мальчика
      Садовый выразил сожаление из-за смерти 5-летнего мальчика / Фото 24 канала

      Городской председатель Львова и лидер "Смопомочи" Андрей Садовый призвал наказать полицейских, которые выстрелили в 5-летнего мальчика Кирилла в Переяславе-Хмельницком.

      Мэр Львова отметил, что наказание для обоих патрульных полицейских должно быть обязательным.

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      Наказание для убийц-полицейских должно быть неотвратимым. И не только для них, но и тех чинов, которые делали циничные попытки покрыть "своих". Иначе вторая Врадиевка,
      – подчеркнул Садовый.

      Также политик выразил искренние соболезнования родителям и семье мальчика, ведь его смерть – "это ужасно".

       

      Что известно об убийстве мальчика полицейскими?
      В Переяславе-Хмельницком 31 мая 5-летний мальчик попал в реанимацию с огнестрельным ранением головы, ему сделали операцию. В ребенка стреляли двое пьяных полицейских.

      К вечеру 3 июня мальчик умер из-за тяжелого ранения в голову. Подозреваемым объявили подозрение в умышленном убийстве.

      В Киеве активисты и все неравнодушные вышли на акцию протеста к зданию Министерства внутренних дел. Возмущенные протестующие хотят дать понять правоохранителям, что дело о гибели мальчика замять не удастся.

      Рапорт об отставке уже подал глава полиции Киевской области Дмитрий Ценов. Кроме того, руководителей Переяслав-Хмельницкого подразделения полиции Киевщины отстранили от исполнения служебных обязанностей. Сейчас решается вопрос о том, оставлять ли их в рядах правоохранителей.

      blog_ava
      Убийство мальчика полицейскими: в Киеве проходит акция протеста под МВД – красноречивые фото
      3 июня
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      Теги: Новости Украины Новости политики Расследования Жертвы Полицейские убили 5-летнего мальчика Криминальные новости Андрей Садовой
      Источник: 24 Канал
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