Наказание для убийц-полицейских 5-летнего мальчика должно быть неотвратимым, – Садовый

Городской председатель Львова и лидер "Смопомочи" Андрей Садовый призвал наказать полицейских, которые выстрелили в 5-летнего мальчика Кирилла в Переяславе-Хмельницком.

Мэр Львова отметил, что наказание для обоих патрульных полицейских должно быть обязательным.

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Наказание для убийц-полицейских должно быть неотвратимым. И не только для них, но и тех чинов, которые делали циничные попытки покрыть "своих". Иначе вторая Врадиевка,

– подчеркнул Садовый.

Также политик выразил искренние соболезнования родителям и семье мальчика, ведь его смерть – "это ужасно".

Что известно об убийстве мальчика полицейскими?

В Переяславе-Хмельницком 31 мая 5-летний мальчик попал в реанимацию с огнестрельным ранением головы, ему сделали операцию. В ребенка стреляли двое пьяных полицейских.



К вечеру 3 июня мальчик умер из-за тяжелого ранения в голову. Подозреваемым объявили подозрение в умышленном убийстве.



В Киеве активисты и все неравнодушные вышли на акцию протеста к зданию Министерства внутренних дел. Возмущенные протестующие хотят дать понять правоохранителям, что дело о гибели мальчика замять не удастся.



Рапорт об отставке уже подал глава полиции Киевской области Дмитрий Ценов. Кроме того, руководителей Переяслав-Хмельницкого подразделения полиции Киевщины отстранили от исполнения служебных обязанностей. Сейчас решается вопрос о том, оставлять ли их в рядах правоохранителей.