02:23
4 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПОЛІЦЕЙСЬКІ ВБИЛИ 5-РІЧНОГО ХЛОПЧИКА ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Рогозін причетний до вибухів у Дзержинську. Кремль лікується кліщами
      Вєсті Кремля
      21:08, 3 червня
      Вєсті.UA: Луценко не йде і не прощається. Американець Яценюк
      Вєсті.UA
      20:19, 3 червня
      Гроші дорожче за екологію: які корупційні схеми роками працюють у Мінприроди
      ЦРУ
      09:00, 31 травня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Як боролися в Союзі із розкрадачами соцвласності
      Згадати все
      23:40, 31 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПОЛІЦЕЙСЬКІ ВБИЛИ 5-РІЧНОГО ХЛОПЧИКА ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Кара для убивць-поліцейських 5-річного хлопчика має бути невідворотною, – Садовий

      107 Читать новость на русском
      Садовий висловив співчуття через смерть 5-річного хлопчика
      Садовий висловив співчуття через смерть 5-річного хлопчика / Фото 24 каналу

      Міський голова Львова і лідер "Самопомочі" Андрій Садовий закликав покарати поліцейських, які вистрілили у 5-річного хлопчика Кирила у Переяславі-Хмельницькому.

      Мер Львова наголосив, що покарання для обох патрульних поліцейських повинне бути обов'язковим.

      Читайте також: Поліцейські вбили 5-річного хлопчика Кирила Тлявова: все, що треба знати про трагедію

      Кара для убивць-поліцейських має бути невідворотною. І не лише для них, але й тих чинів, які робили цинічні спроби покрити "своїх". Інакше друга Врадіївка,
      – підкреслив Садовий.

      Також політик висловив щирі співчуття батькам і родині хлопчика, адже його смерть – "це жахливо".

       

      Що відомо про вбивство хлопчика поліцейськими?У Переяславі-Хмельницькому 31 травня 5-річний хлопчик потрапив до реанімації з вогнепальним пораненням голови, йому зробили операцію. У дитину стріляли двоє п'яних поліцейських

      Надвечір 3 червня хлопчик помер через важке поранення у голову. Підозрюваним оголосили підозру в умисному вбивстві.

      У Києві активісти та всі небайдужі вийшли на акцію протесту під будівлю Міністерства внутрішніх справ. Обурені протестувальники хочуть дати чітко зрозуміти правоохоронцям, що справу про загибель хлопчика зам’яти не вдасться.

      Рапорт про відставку вже подав голова поліції Київської області Дмитро Ценов. Окрім того, керівників Переяслав-Хмельницького підрозділу поліції Київщини відсторонили від виконання службових обов’язків. Наразі вирішують питання про те, чи залишати їх у лавах правоохоронців.

      blog_ava
      Вбивство поліцейськими 5-річного хлопчика: підозрювані стріляли не зі службової зброї
      3 червня
      15456
      Теги: Новини України Новини політики Андрій Садовий Кримінальні новини Поліцейські вбили 5-річного хлопчика Жертви Розслідування
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Підробив власну смерть та купив замок у Франції: як прокуратура допомагала міжнародному шахраєві
      сьогодні , 01:50 Підробив власну смерть та купив замок у Франції: як прокуратура допомагала міжнародному шахраєві
      95
      Поліцейські вбили 5-річного хлопчика Кирила Тлявова: все, що треба знати про трагедію
      сьогодні , 00:50 Поліцейські вбили 5-річного хлопчика Кирила Тлявова: все, що треба знати про трагедію
      Наталя Боднар 1056
      Як обрати холодильник для дому: поради на що треба звернути увагу
      3 червня , 11:00 Як обрати холодильник для дому: поради на що треба звернути увагу
      1537
      Головні новини 3 червня: помер підстрелений поліцейськими малюк, Зеленський повернув Кучму в ТКГ
      3 червня , 23:14 Головні новини 3 червня: помер підстрелений поліцейськими малюк, Зеленський повернув Кучму в ТКГ
      1410
      Повернення Саакашвілі: чому це вирок генпрокурору Луценку
      3 червня , 21:00 Повернення Саакашвілі: чому це вирок генпрокурору Луценку
      Сергій Лещенко 1296
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук