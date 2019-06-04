Кара для убивць-поліцейських 5-річного хлопчика має бути невідворотною, – Садовий

Міський голова Львова і лідер "Самопомочі" Андрій Садовий закликав покарати поліцейських, які вистрілили у 5-річного хлопчика Кирила у Переяславі-Хмельницькому.

Мер Львова наголосив, що покарання для обох патрульних поліцейських повинне бути обов'язковим.

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Кара для убивць-поліцейських має бути невідворотною. І не лише для них, але й тих чинів, які робили цинічні спроби покрити "своїх". Інакше друга Врадіївка,

– підкреслив Садовий.

Також політик висловив щирі співчуття батькам і родині хлопчика, адже його смерть – "це жахливо".

Що відомо про вбивство хлопчика поліцейськими?У Переяславі-Хмельницькому 31 травня 5-річний хлопчик потрапив до реанімації з вогнепальним пораненням голови, йому зробили операцію. У дитину стріляли двоє п'яних поліцейських.



Надвечір 3 червня хлопчик помер через важке поранення у голову. Підозрюваним оголосили підозру в умисному вбивстві.



У Києві активісти та всі небайдужі вийшли на акцію протесту під будівлю Міністерства внутрішніх справ. Обурені протестувальники хочуть дати чітко зрозуміти правоохоронцям, що справу про загибель хлопчика зам’яти не вдасться.



Рапорт про відставку вже подав голова поліції Київської області Дмитро Ценов. Окрім того, керівників Переяслав-Хмельницького підрозділу поліції Київщини відсторонили від виконання службових обов’язків. Наразі вирішують питання про те, чи залишати їх у лавах правоохоронців.